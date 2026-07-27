Для ВПЛ в Николаевской области открыли регистрацию на денежную помощь в размере до 31 900 гривен, об этом сообщает издание Politeka.net.

В Николаевской области стартовал прием заявок на участие в программе финансовой поддержки "MESH: Многоотраслевая чрезвычайная помощь общинам с высоким уровнем риска".

Как сообщили на сайте БО "Щедрик", проект реализует благотворительная организация "Щедрик" в партнерстве с благотворительным фондом "Право на защиту" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF). В настоящее время программу расширили на новые территории, что позволит большему числу людей получить необходимую помощь.

В рамках инициативы внутренне перемещенные лица и другие уязвимые категории населения могут претендовать на пособие в размере до 31 900 гривен.

Подать заявку могут граждане, которые отвечают хотя бы одному из следующих условий:

в течение последних шести месяцев переместились с временно оккупированных территорий, районов активных боевых действий или прифронтовых населенных пунктов и имеют статус внутренне перемещенного лица или были эвакуированы;

в течение последних трех месяцев в их домохозяйстве есть раненые или погибшие в результате войны;

за последние три месяца потеряли возможность заниматься предпринимательской или самозанятой деятельностью или получили повреждение жилья или бизнеса из-за российских обстрелов.

Денежная помощь для ВПЛ реализуется на территории Николаевского и Баштанского районов.

Организаторы также отмечают, что заявку могут подать люди, обладающие собственной бизнес-идеей или планирующие возобновить предпринимательскую деятельность после потерь, причиненных войной.

Для участия необходимо заполнить онлайн-анкету. После этого все заявки будут проходить проверку в соответствии с критериями программы.

В то же время организаторы отмечают, что гуманитарная помощь предоставляется бесплатно, а предоставление анкеты не означает автоматического получения финансовой поддержки. Окончательное решение о включении в программу будет приниматься после оценки поданных заявок.

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