Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне і в Дніпрі.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області продовжують пропонувати власники приватних будинків, які готові тимчасово прихистити людей, змушених залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Один із варіантів доступний у Кривому Розі. Там пропонують невеликий будинок із двома кімнатами, розрахований на двох людей. Перевагу надають матері з донькою. Оселя обладнана ванною кімнатою, центральною каналізацією, бойлером, пральною машиною та необхідною побутовою технікою.

Господарі повідомляють, що проживання й комунальні послуги будуть безоплатними. Водночас передбачене спільне перебування з літньою жінкою, яка не потребує постійного догляду, але мешкає в цьому ж будинку.

Ще одну пропозицію можна знайти у селі Вільне Самарівського району. Переселенцям готові надати окрему кімнату у трикімнатному будинку з газопостачанням, водою, літньою кухнею та присадибною ділянкою.

Власники шукають людину або жінку похилого віку, яка зможе жити поруч із літньою родичкою та допомагати їй у повсякденних справах.

Крім цього, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне і в Дніпрі. Там пропонують окрему кімнату у приватному будинку з необхідними умовами для проживання та можливістю харчування. Від майбутнього мешканця очікують лише допомоги у побуті за попередньою домовленістю.

Перед заселенням фахівці рекомендують уточнювати умови проживання, можливий термін перебування та інші важливі деталі безпосередньо з власниками.

Перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, тому переселенцям радять стежити за появою нових оголошень.

Джерело: Допомагай

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