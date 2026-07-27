Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области остается доступным благодаря местным жителям, которые безвозмездно предоставляют убежище людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

Одно из актуальных предложений находится на проспекте Князя Владимира Великого в Одессе. Владельцы готовы принять одинокую женщину пенсионного возраста от 60 до 70 лет. Для нее была подготовлена ​​отдельная комната в трехкомнатной квартире с необходимыми бытовыми условиями. Хозяева готовы помочь с оформлением статуса внутренне перемещенного лица.

Еще один вариант предлагают на улице Жуковского. Там можно поселиться в отдельной комнате двухкомнатной квартиры, в которой проживает 68-летняя женщина. По словам владелицы, она не нуждается в постоянном уходе, однако ищет человека для совместного проживания и ежедневного общения.

Также бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагает местная семья, которая готова приютить одинокую женщину, потерявшую собственное жилье, не имеющую близких родственников и нуждающуюся в постоянном месте жительства. Для будущей жительницы предусмотрена отдельная комната в квартире со всеми удобствами без уплаты арендной платы.

Перед заселением специалисты рекомендуют подробно обсудить с владельцами условия проживания, возможные сроки пребывания и другие бытовые вопросы. Это поможет избежать недоразумений и заранее согласовать все важные моменты.

Поскольку база объявлений постоянно обновляется, переселенцам рекомендуют регулярно проверять новые предложения и не откладывать обращения. Из-за высокого спроса свободные места могут быть заняты в кратчайшие сроки.

Источник: Допомогай

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Одесской области: где гарантируют от 25 тысяч гривен зарплаты.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: цены изменились как именно.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Одесской области: кто может получать дополнительные средства.