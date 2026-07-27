Организация рекомендует регулярно следить за сообщениями раздачи гуманитарной помощи для пенсионеров в Черниговской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области продолжает предоставляться Обществом Красного Креста, сообщает Politeka.net.

Программа охватывает людей, которые через возраст, состояние здоровья или сложные жизненные обстоятельства нуждаются в постоянной поддержке в повседневной жизни.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Проект реализуется в рамках программы «Уход на дому» . Основными получателями помощи являются одинокие пожилые люди, лица с инвалидностью и граждане, которые не могут самостоятельно выполнять бытовые дела.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области включает не только обеспечение необходимыми вещами. Социальные работники помогают с приобретением продуктов питания и лекарственных средств, приготовлением пищи, уборкой дома, сопровождением в медицинские учреждения, проведением гигиенических процедур и другими повседневными делами.

Отдельным направлением работы остается психологическая поддержка. Для многих подопечных важны общение, внимание и чувство заботы, что помогает уменьшить последствия социальной изоляции и одиночества.

Чтобы воспользоваться услугами, необходимо обратиться в ближайший центр Украинского Красного Креста в Чернигове или другом населенном пункте области. После оценки потребностей специалисты определяют формат помощи и перечень услуг, которые могут быть предоставлены конкретному человеку.

Программа «Уход за домом» действует с 1961 года. После начала полномасштабной войны ее масштабы значительно расширили благодаря сотрудничеству Украинского Красного Креста с государственными социальными службами и международными партнерами.

Представители организации рекомендуют регулярно следить за официальными сообщениями, поскольку условия участия в программе, список доступных услуг и порядок их предоставления могут обновляться.

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