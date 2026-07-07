Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 июля в Днепре позволяет жителям планировать свое время.

Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 июля в Днепре свидетельствует, что в ближайшие семь дней пройдут под влиянием неустойчивой атмосферы, сообщает издание Politeka.

Синоптики прогнозируют регулярные дожди, местами грозы, в то время как температура будет оставаться комфортной.

В среду 8 июля небо будет затянуто облаками. Осадки начнутся после полудня, а вечером будут постепенно ослабевать. Максимальная температура составит около +27 градусов.

В четверг ожидается дождливая погода почти в течение всего дня. Самые интенсивные осадки пройдут в первой половине суток, после чего их сила постепенно снизится. Воздух прогреется до +19.

Пятница также пройдет без продолжительных прояснений. Днем возможен небольшой дождь, который прекратится ближе к вечеру. Дневные показатели достигнут +23 градусов.

Согласно данным прогноза погоды на неделю с 8 по 14 июля в Днепре, наиболее нестабильной станет суббота. После ясного утра прогнозируют сильный дождь с грозой, который продлится до вечера. В воскресенье осадки также сохранятся, хотя температура повысится до +24.

В начале новой недели существенных изменений не ожидается. В понедельник облачность продержится в течение суток, а днем ​​и вечером пройдут дожди. Во вторник утро будет солнечным, однако после обеда снова возможны осадки. Максимальная температура составит около +27 градусов.

Синоптики советуют учитывать погодные условия при планировании поездок, ведь зонтик или дождевик могут понадобиться почти каждый день.

Метеорологи рекомендуют следить за ежедневными обновлениями прогнозов, ведь погодные условия могут корректироваться.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: регистрация продлится всего один день, что еще нужно знать.

Також Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: раздача будет длиться всего два дня, куда нужно обращаться.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: в каких случаях могут забрать денежную помощь.