Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 липня в Дніпрі дозволяє жителям планувати свій час.

Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 липня в Дніпрі свідчить, що найближчі сім днів минуть під впливом нестійкої атмосфери, повідомляє видання Politeka.

Синоптики прогнозують регулярні дощі, місцями грози, тоді як температура залишатиметься комфортною.

У середу, 8 липня, небо буде затягнуте хмарами. Опади розпочнуться після полудня, а ввечері поступово слабшатимуть. Максимальна температура становитиме близько +27 градусів.

У четвер очікується дощова погода майже протягом усього дня. Найінтенсивніші опади пройдуть у першій половині доби, після чого їхня сила поступово зменшиться. Повітря прогріється до +19.

П'ятниця також мине без тривалих прояснень. Удень можливий невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора. Денні показники сягнуть +23 градусів.

Згідно з даними Прогнозу погоди на тиждень з 8 по 14 липня в Дніпрі, найбільш нестабільною стане субота. Після ясного ранку прогнозують сильний дощ із грозою, який триватиме до вечора. У неділю опади також збережуться, хоча температура підвищиться до +24.

На початку нового тижня істотних змін не очікується. У понеділок хмарність утримається протягом доби, а вдень і ввечері пройдуть дощі. У вівторок ранок буде сонячним, однак після обіду знову можливі опади. Максимальна температура становитиме близько +27 градусів.

Синоптики радять враховувати погодні умови під час планування поїздок, адже парасоля або дощовик можуть знадобитися майже щодня.

Метеорологи рекомендують стежити за щоденними оновленнями прогнозів, адже погодні умови можуть коригуватися.

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