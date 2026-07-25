Дефицит продуктов в Одесской области стал одной из самых обсуждаемых тем.

Дефицит продуктов в Одесской области пока не прогнозируется, однако мировой рынок томатов уже испытывает последствия неблагоприятных погодных условий в странах, являющихся крупнейшими производителями этой культуры, сообщает Politeka.net.

Специалисты предупреждают, что такая ситуация может отразиться на ценниках и в Украине.

Причиной изменений стали климатические аномалии, существенно сократившие ожидаемый урожай. Засуха, сильные осадки и резкие температурные колебания нанесли значительный ущерб аграрному сектору в разных частях света.

По оценкам экспертов, экстремальная погода нарушила привычный цикл выращивания овощей. В отдельных регионах растения пострадали из-за нехватки влаги, тогда как в других хозяйствах потеряли часть урожая в результате подтоплений и распространения грибковых заболеваний.

Дефицита продуктов в Одесской области в ближайшее время не ожидается. Украинские аграрии, невзирая на сложные погодные условия в отдельных регионах, рассчитывают получить урожай томатов примерно на уровне прошлого года.

Аналитики отмечают, что глобальное сокращение предложения может постепенно отразиться на внутреннем рынке. Если международные цены продолжат расти, это может повлиять и на стоимость овощей в магазинах.

Специалисты отмечают, что сельское хозяйство все больше зависит от климатических изменений. Именно поэтому производители активно внедряют современные технологии, помогающие снизить влияние погодных рисков на будущий урожай.

Экономисты советуют покупателям внимательно следить за сезонной динамикой стоимости. Окончательные цены будут определены объемами сбора, логистическими затратами и ситуацией на международных рынках.

Несмотря на неблагоприятные прогнозы для мирового производства, существенных перебоев со снабжением томатов в Украине пока не ожидают.

Источник: agroter

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