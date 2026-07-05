Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 июля в Днепре говорит, что уже в четверг атмосферные условия изменятся.

Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 июля в Днепре показывает, что в ближайшие дни город ожидает летнее тепло, чередование солнечной погоды с облачностью и периодические дожди, передает издание Politeka.

В понедельник, 6 июля, ночью будет около +19, днем ​​воздух прогреется до +25. Осадки возможны после обеда, однако к вечеру они прекратятся, а небо снова прояснится.

Во вторник синоптики прогнозируют ясный день без дождя. Температура поднимется до +28, ветер остается слабым, что создаст комфортные условия для прогулок.

Самым жарким станет среда. Столбики термометров покажут до +30, небо будет почти все время безоблачным, существенных осадков не предполагается.

Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 июля в Днепре свидетельствует, что уже в четверг атмосферные условия изменятся. После солнечного утра появится облачность, а днем ​​и вечером возможен дождь. Максимальная температура составит около +27.

Пятница пройдет под преимущественно пасмурным небом. Осадки продлятся почти весь день, а воздух прогреется до +26.

В субботу утро будет ясным, но после обеда вырастет облачность. Во второй половине суток прогнозируется небольшой дождь, дневной максимум достигнет +26.

Воскресенье также начнется солнечно, однако к вечеру возможны кратковременные осадки. Температура днем ​​поднимется до +27.

Также следует отметить, что в целом следующая неделя принесет жителям города теплую летнюю погоду без резких перепадов температуры. Наибольшая вероятность дождей придется на вторую половину периода, в то время как начало недели будет преимущественно солнечным.

Источник: Синоптик

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