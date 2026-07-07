Работа для пенсионеров в Николаевской области остается доступной благодаря новым предложениям от местных компаний, которые готовы принимать кандидатов постарше, а в отдельных случаях даже обеспечивают обучение без опыта, передает Politeka.

Среди актуальных вариантов – вакансия мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей в Николаеве. Работнику предлагают полную занятость, заработную плату от 15 до 20 тысяч гривен и возможность бесплатного обучения с оплатой. В обязанности входят прием заказов, общение с клиентами, ремонт изделий и изготовление ключей.

Еще одно предложение предусматривает трудоустройство машиниста башенного крана с зарплатой 60 тысяч гривен . Работодатель обеспечивает официальное оформление, бронирование работников и социальные гарантии. В то же время, претендент должен иметь профильное образование, соответствующее удостоверение и по меньшей мере двухлетний стаж.

Также работа для пенсионеров в Николаеве представлена ​​вакансией помощника оператора автозаправочного комплекса. Сотрудникам предлагают посменный график, официальное трудоустройство, обучение, поддержку наставника, корпоративные скидки и возможность получать дополнительный доход в виде чаевых.

Специалисты рынка труда отмечают, что все большее число работодателей расширяют требования к кандидатам и охотнее рассматривают людей пенсионного возраста. Чаще решающими факторами при отборе остаются ответственность, готовность учиться и желание работать.

Наличие таких предложений свидетельствует о постепенном расширении возможностей трудоустройства для людей постарше, стремящихся получать стабильный доход и оставаться активными на рынке труда.

Источник: work.ua

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