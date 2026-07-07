Робота для пенсіонерів у Миколаївській області залишається доступною завдяки новим пропозиціям від місцевих компаній, які готові приймати кандидатів старшого віку, а в окремих випадках навіть забезпечують навчання без попереднього досвіду, передає Politeka.

Серед актуальних варіантів — вакансія майстра з ремонту взуття та виготовлення ключів у Миколаєві. Працівнику пропонують повну зайнятість, заробітну плату від 15 до 20 тисяч гривень і можливість безкоштовного навчання з оплатою. До обов'язків входять прийом замовлень, спілкування з клієнтами, ремонт виробів та виготовлення ключів.

Ще одна пропозиція передбачає працевлаштування машиніста баштового крана із зарплатою 60 тисяч гривень. Роботодавець забезпечує офіційне оформлення, бронювання працівників та соціальні гарантії. Водночас претендент повинен мати профільну освіту, відповідне посвідчення і щонайменше дворічний стаж.

Також робота для пенсіонерів у Миколаївській області представлена вакансією помічника оператора автозаправного комплексу. Працівникам пропонують позмінний графік, офіційне працевлаштування, навчання, підтримку наставника, корпоративні знижки та можливість отримувати додатковий дохід у вигляді чайових.

Фахівці ринку праці зазначають, що дедалі більше роботодавців розширюють вимоги до кандидатів і охочіше розглядають людей пенсійного віку. Найчастіше вирішальними факторами під час відбору залишаються відповідальність, готовність навчатися та бажання працювати.

Наявність таких пропозицій свідчить про поступове розширення можливостей працевлаштування для людей старшого віку, які прагнуть отримувати стабільний дохід і залишатися активними на ринку праці.

Джерело: work.ua

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