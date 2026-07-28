Прибавка к пенсии с 1 августа в Днепре устанавливается для разных категорий.

Надбавка к пенсии с 1 августа в Днепре предусмотрена для граждан, у которых есть особые заслуги перед Украиной и отвечают требованиям действующего законодательства, сообщает Politeka.net.

Выплату назначаются отдельно от основного пенсионного обеспечения после подтверждения соответствующего статуса.

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд.

Право на получение имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, лица, награжденные четырьмя и более государственными орденами, ветераны войны, отмеченные за мужество, выдающиеся спортсмены, космонавты, члены летно-испытательных экипажей, лауреаты государственных премий, а также граждане.

В число получателей входят многодетные матери, воспитавшие не менее пяти детей до шестилетнего возраста. В отдельных условиях такое право может перейти отцу, если он занимался воспитанием. Также поддержку оказывают реабилитированным борцам за независимость Украины в ХХ веке.

Прибавка к пенсии с 1 августа в Днепре устанавливается в размере от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для борцов за независимость после индексации с 1 марта 2026 предусмотрена отдельная сумма - 5 667,51 гривны.

Подать документы можно лично, по почте или по электронным сервисам Пенсионного фонда. Если пакет полон, днем ​​обращения считается дата его принятия. При отправке письмом учитывают почтовый штемпель.

Когда не хватает отдельных подтверждений, заявителя сообщают о необходимости их предоставить. Если это сделать в указанный срок, начальная дата обращения остается в силе.

После увеличения прожиточного минимума сумму надбавки перечисляют автоматически. Законодательство также гарантирует часть выплаты нетрудоспособным членам семьи умершего получателя: одному иждивенцу могут назначить 70%, а двум или более — 90% причитающейся суммы.

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