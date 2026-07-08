Жителей Черниговской области предупредили о плановых графиках отключения света, которые продлятся 9 июля.

Графики отключения света в Черниговской области на 9 июля продлятся по десяткам адресов, сообщает издание Politeka.net.

Жителей Черниговской области предупредили о плановых отключениях электроэнергии, которые запланированы на 9 июля в ряде населенных пунктов региона. Временные обесточивания соединены с проведением ремонтных и профилактических работ на энергетических объектах.

По информации АТ «Черниговоблэнерго», 9 июля с 08:00 до 19:00 Графики отключения света вводятся в населенном пункте Ичня. Без электроснабжения временно останутся отдельные дома по следующим адресам:

Академика Корольова — 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 33, 35, 40

Березнева — 1, 3, 3А, 4, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

Билосток — 94, 96

Васыльченко — 1А, 3, 5, 8, 12, 12А, 14, 14А

Воскресинська — 8, 10, 15А, 15Б, 21, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 31, 31А, 32, 32А, 32А/1, 32М, 32Н, 32П, 33, 34, 34А, 34Б, 34В, 34Д, 34Ж, 35, 36, 36/46, 36А/1, 36А/2, 36В, 36М, 36О, 37, 38А, 38Б, 40, 41, 42, 42/1, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58В, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123А, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 200, 202, 204, 206А, 208, 208А, 209, 210, 210А, 210Б, 211, 212, 213, 214, 214Б, 215, 216, 216А, 216Б, 216В, 217, 218, 219, 219А, 219Б, 221, 223, 225, 227, 229, 229А, 231, 233, 233А, 233Б, 233В, 233Г, 233Д, 233Е, 239А, 241, 242А, 242Б, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255А, 257, 259, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 279А, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 290А, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350

Гоголя — 1А, 1Б, 2, 5

Гончаривка — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 32А

Гончарный — 1, 3, 5, 6, 6А, 8

Коцюбынського — 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12Б, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 25А, 27А, 27Б, 29, 31, 33

Набережна — 53, 55, 57, 61, 62, 62А, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 73А, 73Б, 75, 77, 78, 80, 80А, 82, 83, 84, 88, 89А, 89Б, 90, 92

Никольська — 2, 4, 6, 11, 13, 15, 17, 19

Пищана — 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 36А, 36Б, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 46, 47А, 48, 50, 52, 56, 58

Резанова — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Сиверська — 63, 65, 72

Скробонського — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Скубана — 2А

Софиивка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 48

Станислава Марынчыка — 1, 3, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Хвойна — 1, 1А, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Чернигивська — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 41/6, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87А, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 105А, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 113А, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125А, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131А, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142А, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168

В населенном пункте Козелець обесточение будет продолжаться с 08:00 до 18:45, а без света временно останутся потребители на улицах:

Магистральная 37а

Озерная 31, 34, 34А

Также 9 июля ремонтные работы будут проводиться в Корюковке. Там отключение электроснабжения будет продолжаться с 08:00 до 20:00, а временные ограничения будут касаться дома по адресу:

1-й Садовый — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 9а, 10, 12, 14, 16, 18, 20

1-й Шевченка — 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11

2-й Шевченка — 1, 2, 3

Академика Корольова — 1, 1б, 2, 2а, 2б, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 57

Бульварна — 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6А, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 54

Бульварный — 2, 4, 6, 8, 10, 15

Васыля Симоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Володимира Барвинка — 2а

Гетьмана Мазепы — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98/1, 99, 100, 101, 103, 105А, 107, 107а, 109, 111, 113, 115, 117, 117а, 117б, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139

Гетьмана Самойловыча — 1, 2, 2а, 2Б/66, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39В, 74/55

Зарична — 8, 28

Индустриальный — 12, 14

Паркова — 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32А, 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Полиська — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26

Робоча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 32, 33, 33а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48

Садова — 1, 1А, 2Є, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 11Б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Сичовых Стрильцив — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26

Словянська — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Спортывна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 22, 24, 26, 28

Стржалковського — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26

Франка — 1, 2, 4, 5, 5а, 5в, 5В/29, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 32, 69, 140А

Шевченка — 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 52/17, 52Б, 53, 54, 55, 56, 56/26, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69/2, 71, 71/2, 73, 73А, 77, 154.

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