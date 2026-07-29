Графики отключения света в Винницкой области на 30 и 31 июля продлятся через мероприятия, призванные укрепить стабильность работы энергосистемы.

Украинцам подробно рассказали, какими будут графики отключения света в Винницкой области на 30 и 31 июля, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 30 и 31 июля вводятся через плановый и профилактический ремонт. Все работы носят плановый характер и проводятся для проверки технического состояния сетей, замены изношенного оборудования и предотвращения возможных аварийных ситуаций в будущем.

По данным АТ «Винницаоблэнерго», графики отключения света в Винницкой области будут действовать 30 июля в городе Бершадь. Работы будут проводиться поэтапно, а без электроэнергии с 8 до 17 часов временно останутся отдельные дома по адресам:

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 35

Ивана Выговського — 1, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 16, 22, 28, 30, 32, 46, 48, 54, 56, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 80, 87

30.07.2026, с 08:00 до 17:00 плановые работы будут выполняться в городе Хмильнык. На время ремонта электросетей электроснабжение будет временно прекращено для потребителей на следующих улицах:

Б. Хмельныцького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Затышна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33

Крушельныцькои Соломии — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

Мемориальна — 46, 57

Олийныка — 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34

Пивнична — 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46А, 47, 49

Рынкова — 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25

пров. Б. Хмельныцького — 4, 6

пров. Пырогова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25

пров. Рынковый — 4, 6, 8, 10

31.07.2026, с 08:00 до 17:00, ремонтные бригады будут работать и в селе Будкив. Из-за выполнения профилактических мер временные отключения электроэнергии запланированы на улице:

Садова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Графики отключения света в Винницкой области на 31 июля будут действовать в части села Велыкый Мытник. Обесточивание продлится с 08:00 до 17:00 по адресу:

Урочыще Прымиське — 1, 3.



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