Украинцев предупредили, что денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области может быть потеряна.

ВПЛ в Днепропетровской области напомнили о важном условии сохранения государственной денежной помощи, сообщает Politeka.net.

В июле отдельным категориям ВПЛ необходимо обратиться в уполномоченные органы для актуализации информации о себе. В случае, если необходимые сведения не будут обновлены, выплата государственной помощи может быть временно приостановлена ​​до завершения проверки.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №709 , финансирование помощи осуществляется дважды в месяц — до 15 и до 28 числа. Конкретный день зачисления денежных средств зависит от работы банковских учреждений и Государственной казначейской службы.

Размер выплат остается без изменений. Совершеннолетние внутренне перемещенные ежемесячно получают по 2 000 гривен, тогда как детям и людям с инвалидностью насчитывают по 3 000 гривен. Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области назначается представителям определенных уязвимых категорий переселенцев сроком до 30 месяцев с момента первого оформления.

Отдельным получателям необходимо обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда Украины или Центры предоставления административных услуг для внесения актуальной информации. Это касается граждан, изменивших адрес проживания, состав семьи, впервые оформляющих пособие на ребенка, желающих повторно подать документы после полученного отказа или имеющих изменения в имущественном состоянии, которые могут повлиять на право получения выплат.

Для переселенцев, повторно обращающихся после отказа, продолжает действовать критерий дохода. Среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10380 гривен, только при этом условии может быть принято положительное решение о возобновлении государственной поддержки.

Правительство отмечает, что внутренне перемещенные лица обязаны сообщать органам социальной защиты обо всех изменениях, которые могут повлиять на назначение или дальнейшее получение помощи. Если такая информация не будет предоставлена ​​или персональные данные останутся неактуальными, начисление средств может быть временно прекращено до завершения проверки и подтверждения права на выплаты.

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