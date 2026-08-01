Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области и Днепре предоставляется в рамках проекта от благотворительного фонда Каритас, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте благотворительной организации.

В рамках проекта «Обеспечение базовых потребностей и оказания первой психологической помощи внутренне перемещенным лицам, проживающим в местах компактного проживания в городе Днепр и пригороде», команда продолжает системную работу по поддержке людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Специалисты регулярно посещают шелтеры и места компактного проживания, чтобы оказать помощь наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц. Основная цель деятельности состоит не только в обеспечении базовых потребностей, но и в восстановлении психологического состояния людей, переживших потерю дома, близких и привычного образа жизни.

Участникам проекта гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется комплексная поддержка.

В частности, предусмотрены индивидуальные психологические консультации, помогающие справиться со стрессом, тревогой и последствиями травматического опыта. Кроме того, люди получают сертификаты на приобретение продуктов питания, средств гигиены и необходимых медикаментов, что позволяет частично решить повседневные потребности.

Особое внимание команда уделяет эмоциональному обновлению. Специалисты помогают людям обрести внутренние ресурсы, вернуть чувство стабильности и уверенности в будущем. Такой подход способствует не только улучшению качества жизни, но и способствует адаптации к новым условиям.

Источник: Карітас

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