Українців попередили, що грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області може бути втраченою.

ВПО в Дніпропетровській області, нагадали про важливу умову збереження державної грошової допомоги, повідомляє Politeka.net.

У липні окремим категоріям ВПО необхідно звернутися до уповноважених органів для актуалізації інформації про себе. У разі, якщо необхідні відомості не будуть оновлені, виплату державної допомоги можуть тимчасово призупинити до завершення перевірки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №709, фінансування допомоги здійснюється двічі на місяць — до 15-го та до 28-го числа. Конкретний день зарахування коштів залежить від роботи банківських установ і Державної казначейської служби.

Розмір виплат залишається без змін. Повнолітні внутрішньо переміщені особи щомісяця отримують по 2 000 гривень, тоді як дітям і людям з інвалідністю нараховують по 3 000 гривень. Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області призначається представникам визначених вразливих категорій переселенців на строк до 30 місяців із моменту першого оформлення.

Окремим отримувачам необхідно звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду України або Центрів надання адміністративних послуг для внесення актуальної інформації. Це стосується громадян, які змінили адресу проживання, склад сім'ї, вперше оформлюють допомогу на дитину, бажають повторно подати документи після отриманої відмови або мають зміни у майновому стані, що можуть вплинути на право отримання виплат.

Для переселенців, які повторно звертаються після відмови, продовжує діяти критерій доходу. Середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не повинен перевищувати 10 380 гривень, лише за цієї умови може бути ухвалене позитивне рішення щодо поновлення державної підтримки.

Уряд наголошує, що внутрішньо переміщені особи зобов'язані повідомляти органи соціального захисту про всі зміни, які можуть вплинути на призначення або подальше отримання допомоги. Якщо така інформація не буде надана або персональні дані залишаться неактуальними, нарахування коштів можуть тимчасово припинити до завершення перевірки та підтвердження права на виплати.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога до Дня Незалежності: хто з пенсіонерів має право на ці виплати у Дніпропетровській області.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: що відбувається з цінами ключових товарів.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій з 1 липня в Дніпропетровській області: кому варто на нього чекати.