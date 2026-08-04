Дефицит продуктов в Одесской области пока не связывается с возможным сокращением сбора.

Дефицит продуктов в Одесской области пока не прогнозируется, однако аномально высокие температуры могут негативно отразиться на будущем урожае подсолнечника, пишет Politeka.net.

Аграрии внимательно следят за погодой, ведь в ближайшее время станет определяющим для формирования семян.

По информации отраслевых экспертов, культура сейчас находится на этапе цветения и налива. Именно в это время недостаток влаги и продолжительная жара способны нанести наибольший вред посевам. При неблагоприятном развитии событий утраты могут достигнуть 15%.

Текущие оценки подразумевают производство подсолнечника на уровне 12,9–13,6 миллиона тонн. В то же время, специалисты не исключают пересмотра прогнозов, если сухая и жаркая погода сохранится без достаточного количества осадков.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Одесской области пока не связывается с возможным сокращением сбора, однако меньший урожай масличной культуры способен повлиять на ситуацию на продовольственном рынке в перспективе.

Кроме аграрного сектора, последствия могут ощутить и пчеловоды. Подсолнечник остается одной из главных медоносных культур в конце лета, поэтому слабое цветение способно снизить объемы производства меда.

Специалисты отмечают, что решающими станут погодные условия в ближайшие недели, ведь они определят окончательный потенциал урожая этого года.

Аграрии продолжают внимательно следить за прогнозами синоптиков, поскольку даже кратковременные дожди способны улучшить посевы. Окончательные выводы относительно объемов уборки урожая можно будет сделать после завершения ключевых этапов созревания культуры.

Источник: agroreview

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