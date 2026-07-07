Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжает отражаться на стоимости повседневных товаров, сообщает Politeka.

За последний месяц больше всего изменились цены на овощи, отдельные мясные изделия и молочную продукцию.

Заметнее всего подорожала белокочанная капуста. По состоянию на 6 июля средняя цена составляет 53,50 гривны. По сравнению с началом июня показатель вырос на 9,50 гривны, что стало одним из самых ощутимых скачков среди сезонных овощей.

Также перемены произошли в категории мяса. Килограмм куриной голени сейчас стоит в среднем 97 гривен. В месяц средний показатель увеличился на 2,50 гривны, хотя в разных торговых сетях цена колеблется от 79,99 до 114 гривен.

В то же время, подорожание продуктов в Днепропетровской области коснулось и молочного сегмента. Плавленый сыр "Ферма Дружба" 55% весом 70 граммов сейчас в среднем продают за 31,76 гривны. За последние 30 дней его стоимость выросла на 4,54 гривны, что свидетельствует о постепенном повышении цен в этой категории.

Опубликованные данные демонстрируют, что наибольший прирост приведенных товаров зафиксирован именно на овощную продукцию. Эксперты советуют потребителям сравнивать предложения разных торговых сетей, ведь разница в стоимости отдельных позиций может быть достаточно существенной.

Специалисты отмечают, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от сезонных факторов, стоимости логистики, затрат производителей и экономической ситуации в стране.

Аналитики отмечают, что ситуация на продовольственном рынке и дальше будет зависеть от урожайности, расходов на транспортировку и общего уровня инфляции.

Источник: Минфин

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