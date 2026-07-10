Украинцев предупредили о субботних графиках отключения света на 11 июля, которые продлятся много часов в Черниговской области, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 11 июля продлятся, потому что энергетики будут проводить плановые и профилактические работы на объектах энергетической инфраструктуры. Энергетики отмечают, что после завершения всех регламентных работ электроснабжение будет восстанавливаться в штатном режиме.

По информации АО «Черниговоблэнерго», с 8 до 20 часов не будет электричества в городе Новгород-Сиверськый. Обесточение на 12 часов подряд будет продолжаться в домах, расположенных по следующим адресам:

Илли Буяльського — 13а, 29а

М. В. Гоголя — 30, 32, 33, 33а, 33в, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53

Мыхайла Максымовыча — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 58а, 58б, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 73а

Садова — 2б

Ушынського — 16

Кроме того, плановые работы будут проводиться в городе Бахмач. Здесь временные ограничения электроснабжения будут действовать с 08:00 до 20:00. В настоящее время без света останутся отдельные потребители по адресам:

9 Вересня — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

1 9-Го Вересня — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

2 9-Го Вересня — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

3 9-Го Вересня — 2, 4

1-й Мистецькый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14

2-й Мистецькый — 2, 4

Мыстецька — 9А, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

1-й Парковый — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

2-й Парковый — 1, 1А, 2а, 3, 4, 6

Паркова — 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 36

1 Пивденный — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Пивденна — 20, 22, 23, 23а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 43, 45, 47

2-й Олександра Ковтуна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Данькивськый шлях — 2, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47Б, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 64/1, 66

Левка Симиренка — 7, 8, 9, 9А, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 20, 20А, 22

Терещенкивська — 1, 3, 3А, 5.

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