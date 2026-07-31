Графики отключения света на август в Запорожье будут работать через плановые работы в электросетях, сообщает издание Politeka.net.

Жителям города рекомендуют заранее подготовиться к временному отсутствию электроэнергии: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть графики обесточений при планировании работы бытовой техники и повседневных дел. Графики отключения света на август могут быть расширены, поэтому советуем служить по официальному сайту «Запорожьеоблэнерго».

По информации АТ «Запорожьеоблэнерго», 01.08.2026 , с 8 до 18 часов не будет электричества, однако только в домах, расположенных по адресам:

Бережкы: 1а, 1б, 1в, 1-39, 39а, 2а, 2-20, 24, 24а, 26-44

Мокрянська: 103а, 103-121, 121б, 126-130, 130а, 132-152, 132а, 132в, 136б, 136в, 140а, 142а, 144а, 146а, 148а, 150, 150а, 152а

Садивныцтва: 17-33, 18а, 22-28, 28а, 32-36

Обесточение будет проходить уже 03.08.2026, с 09:00 до 16:00. В настоящее время без электроэнергии временно останутся отдельные дома, расположенные по следующим адресам:

Виктора Духовченко (Цюрупы): 66, 91

Евгена Адамцевича (Тымирязева): 274а, 277-307

Игора Сикорського: 234-272

Полтавська: 51-85, 80, 84-120

Сичовых стрильцив (Арсенальна): 51-79, 54-76

04.08.2026, с 9 до 16 часов электричество будут выключать по родителям адресам. В частности, свет исчезнет на следующих улицах:

Архитектурна: 70, 72

Виктора Духовченко (Цюрупи): 42-64, 67-89

Евгена Адамцевича (Тымирязева): 196-224, 243-275

Игора Сикорського: 218-232

Курортна: 48, 50-96, 98, 57-61, 63, 65-103

Мальовныча: 47-91, 52-106

05.08.2026, с 9 до 17 часов вводят графики отключения света. Они будут продолжаться из-за ремонта электрооборудования. Обесточат улицы:

Аеродромна: 27-33, 30-36

Анатолия Соловяненка (Адмирала Ушакова): 208-262

Билигорська: 4-16

Билогирська: 3-15

Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 199-221

Вуглегирська: 22-52, 25-49

Леонида Каденюка (Чкалова): 69-73

Литакова: 28-50, 29а, 33-39

Мырна: 1-15

Новоселивська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15

Перспектывна: 10, 39, 41

Польова: 35-43, 44-68, 47-65

Поштова: 109, 115, 117, 133, 133б

Прыходська (Комунаривська): 43

Промыслова: 27-39, 28-38

Реконструктывна: 28а

Святого Мыколая (Артема): 103, 105, 82-94, 91-101, 96, 98

Слобидська (Пролетарська): 29, 31-41, 42, 44, 46, 43

Снайперська: 36, 36а, 39, 40, 42, 41-61, 46-50, 48

Тепла: 30-46

Физкультурна: 27-37, 28-38

Фильтрова: 29-41, 44-58

Финансова: 116, 126-174, 145-213

Фортечна: 30-38, 40б, 40, 42 (40а, 40в, 40г? ), 45, 45 (п.1-5), 45 (п.6-8)

Червонои калыны (Красноградська): 25-51, 26-52

Шкильна: 25, 25 (п.1-5), 25 (п.6-8), 25 (п.9-12)

Ясельна: 15а, 15-21, 25-31, 20-44, 23.

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