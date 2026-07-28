Графики отключения света в Николаевской области на 29 и 30 июля вводятся из-за плановых ремонтных работ.

Украинцам рассказали, какими будут графики отключения света в Николаевской области на 29 и 30 июля, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 29 и 30 июля продлятся в связи с проведением ремонтных работ на электросетях. Временные ограничения необходимы для технического обслуживания оборудования и повышения надежности электроснабжения.

По информации АТ «Миколаївобленерго», 29 июля с 08:00 до 18:00 плановые работы будут проводиться в селе Воднык. На время ремонта без электроэнергии временно останутся отдельные дома, расположенные на улицах:

Молодижна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13А, 15, 18, 19, 21/5

Новосильська — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21

29.07.2026, с 08:00 до 18:00, ремонтные бригады будут работать и в селе Константынивка. Из-за проведения технических работ электроснабжение будет временно прекращено для адресов:

Воли — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 17, 23, 32

Крынычна — 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 44

Мыру — 2, 5, 6, 13

Молодижна — 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 31А, 33, 39, 41

Монастырська — 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 37

Поштова — 14

Торгова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 38

Шкильна — 1, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 19

30 июля с 08:00 до 18:00 плановые отключения продолжатся в селе Добра Надия. На период выполнения ремонтных работ без света останутся отдельные дома на улицах:

Болгарська — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Вышневська — 1, 3, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 19, 21

пров. Ричный — 6

30.07.2026 с 08:00 до 18:00 техническое обслуживание электросетей будет проводиться и в селе Зайчивське. В связи с этим временные отключения электроэнергии коснутся отдельных домовладений, расположенных на улицах:

Выноградна — 300

Героив Украины — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52

Дорожна — 1/1, 7

Зарична — 1, 1Б, 1В, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8Б, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 55.

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