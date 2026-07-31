Некоторые украинские пенсионеры имеют право на существенное увеличение ежемесячных выплат благодаря доплатам в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Речь идет о гражданах, имеющих особые заслуги перед государством, государственных наградах или выдающихся достижениях в различных сферах деятельности. Именно для таких категорий законодательством предусмотрена специальная надбавка к пенсии, размер которой может составлять от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В Пенсионном фонде Украины напомнили , что эта доплата назначается не всем пенсионерам, а только тем, кто отвечает требованиям Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Прибавка выплачивается дополнительно к уже назначенной пенсии и призвана отметить вклад граждан в развитие государства, его защиту, науку, культуру, спорт и другие сферы общественной жизни.

Получить такую ​​финансовую поддержку могут представители нескольких категорий. В частности, право на доплату в Днепропетровской области имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, ветераны войны, награжденные государственными наградами за личное мужество и героизм, проявленные во время исполнения воинского долга.

Кроме того, надбавка предусмотрена для граждан, имеющих четыре и более государственных орденов, полученных уже за время независимости Украины, а также для лиц, удостоенных почетных званий «Народный» или «Заслуженный». Право на дополнительные выплаты также имеют лауреаты государственных премий, выдающиеся деятели науки, культуры и искусства, спортсмены, летчики-испытатели, космонавты и другие граждане, профессиональные достижения которых были официально отмечены государством.

В перечень получателей надбавки входят и реабилитированные участники борьбы за независимость Украины в ХХ веке, подвергшиеся политическим или религиозным репрессиям. Также закон предусматривает право на дополнительную выплату для многодетных матерей, родивших пятерых и более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста. В случаях, определенных законодательством, это право может быть передано и отцу.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что такая надбавка не является отдельным видом пенсии. Она выплачивается как дополнение к уже назначенному пенсионному обеспечению - по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца. Окончательный размер доплаты определяется индивидуально в соответствии с категорией получателя и действующим прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность.

В зависимости от оснований назначения выплаты ее размер может составлять от 23% до 40% прожиточного минимума. После изменения этого социального показателя сумма прибавки перечисляется автоматически. Для этого пенсионерам не нужно повторно обращаться в Пенсионный фонд или подавать дополнительные заявления – все необходимые перерасчеты проводятся специалистами ПФУ без участия получателей выплат.

Для оформления надбавки гражданину необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины лично или через уполномоченного представителя. Вместе с заявлением следует подать документы, подтверждающие наличие особых заслуг, государственных наград, почетных званий или других оснований для назначения выплаты.

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