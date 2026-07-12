График отключения воды на неделю с 13 по 19 июля в Виннице также охватывает отдельные адреса, обслуживаемые КП «Винницаоблтеплоэнерго».

График отключения воды на неделю с 13 по 19 июля в Виннице предусматривает временное прекращение горячего водоснабжения для части потребителей из-за плановых технических работ на объектах теплового хозяйства, передает издание Politeka.

В КП « Винницагортеплоэнерго » сообщили, что ремонтные мероприятия необходимы для подготовки оборудования к стабильной работе в предстоящем отопительном сезоне. При выполнении работ горячую воду временно не будут подавать в ряд жилых домов.

Ограничения будут действовать до 27 июля . Они касаются жителей улиц 600-летия, Академика Крымского, Андрея Первозванного, Академика Заболотного, Болгарской, Василия Порика, Генерала Арабея, Даниила Галицкого, Данила Майбороды, Дачной, Ивана Дзюбы, Ивана Миколайчука, Келецкой, Ляли Потушной, Марии Стельмаха, Тараса Шевченко, Хмельницкого шоссе, проспектов Космонавтов и Юности. Полный список домов обнародовало теплоснабжающее предприятие.

В то же время График отключения воды на неделю с 13 по 19 июля в Виннице также охватывает отдельные адреса, обслуживаемые КП «Винницаоблтеплоэнерго». Из-за плановых работ на центральном тепловом пункте горячее водоснабжение приостановили в домах по улице Болгарской, 21 и 27. Завершить эти работы планируют до 15 июля.

Коммунальщики отмечают, что профилактика инженерных сетей поможет снизить риск аварий в холодный период года и обеспечить более надежное предоставление услуг после завершения ремонтной кампании.

Жителей просят учесть временные неудобства при планировании бытовых дел и следить за официальными сообщениями предприятий о возможной корректировке сроков завершения работ.

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