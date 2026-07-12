Графік відключення води на тиждень з 13 по 19 липня в Вінниці також охоплює окремі адреси, які обслуговує КП «Вінницяоблтеплоенерго».

Графік відключення води на тиждень з 13 по 19 липня в Вінниці передбачає тимчасове припинення гарячого водопостачання для частини споживачів через проведення планових технічних робіт на об'єктах теплового господарства, передає видання Politeka.

У КП «Вінницяміськтеплоенерго» повідомили, що ремонтні заходи необхідні для підготовки обладнання до стабільної роботи в майбутньому опалювальному сезоні. На час виконання робіт гарячу воду тимчасово не подаватимуть до низки житлових будинків.

Обмеження діятимуть до 27 липня. Вони стосуються мешканців вулиць 600-річчя, Академіка Кримського, Андрія Первозванного, Академіка Заболотного, Болгарської, Василя Порика, Генерала Арабея, Данила Галицького, Данила Майбороди, Дачної, Івана Дзюби, Івана Миколайчука, Келецької, Лялі Ратушної, Марії Ващука, Пирогова, Політехнічної, Польової, Стельмаха, Тараса Шевченка, Хмельницького шосе, проспектів Космонавтів та Юності. Повний перелік будинків оприлюднило теплопостачальне підприємство.

Водночас Графік відключення води на тиждень з 13 по 19 липня в Вінниці також охоплює окремі адреси, які обслуговує КП «Вінницяоблтеплоенерго». Через планові роботи на центральному тепловому пункті гаряче водопостачання призупинили у будинках на вулиці Болгарській, 21 та 27. Завершити ці роботи планують до 15 липня.

Комунальники наголошують, що профілактика інженерних мереж допоможе зменшити ризик аварій у холодний період року та забезпечити надійніше надання послуг після завершення ремонтної кампанії.

Мешканців просять врахувати тимчасові незручності під час планування побутових справ і стежити за офіційними повідомленнями підприємств щодо можливого коригування термінів завершення робіт.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: що саме відбувається на ринку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: як шукати для себе домівку.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: городянам розповіли про ключові зміни у транспорті.