Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области остается доступным как в сельской местности, так и в областном центре.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области становится доступным сразу в нескольких населенных пунктах региона. Владельцы домов предлагают временное проживание для переселенцев, готовых переехать и ухаживать за домом, передает Politeka.

Одно из предложений размещено в селе Потоки Жмеринского района. Там доступен дом на четыре комнаты, рассчитанный на пять человек. Дом построен в 1987 году, оборудован печным отоплением, имеет колодец во дворе, летние кухни, хозяйственные постройки, погреб, огород и фруктовый сад. Газоснабжение и централизованное водоснабжение отсутствуют. Владельцы подчеркивают, что ищут ответственных жителей, которые будут поддерживать состояние дома.

Еще один вариант предлагают в Виннице. Жилье рассчитано на двух человек – женщину и ребенка. По словам владельца, здание обеспечено необходимыми условиями для проживания и готово к заселению.

Также принимают переселенцев в селе Гоноровка Ямпольского района. Семье с детьми могут предоставить дом с четырьмя комнатами. Апартаменты оборудованы печным отоплением, имеют водоснабжение, гараж и земельный участок площадью 30 соток. Санузел расположен во дворе.

Таким образом, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области остается доступным как в сельской местности, так и в областном центре. Предложенные варианты отличаются условиями проживания, однако могут стать временным решением для людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

Актуальный перечень доступных квартир регулярно обновляется, поэтому переселенцам советуют следить за появлением новых предложений.

Источник: Допомагай

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