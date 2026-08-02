Работа для пенсионеров в Запорожье остается доступной в разных сферах, а местные работодатели продолжают открывать вакансии для людей преклонных лет с конкурентной оплатой труда, пишет Politeka.net.

Одно из предложений обнародовала сеть автозаправочных комплексов OKKO. Компания ищет младшего оператора на АЗС в Шевченковском районе. Работнику предлагают официальное трудоустройство, заработную плату от 17,3 тысяч гривен, оплачиваемые отпуска, больничные, медицинское страхование и возможность бронирования. В обязанности входят заправка автомобилей, консультации клиентов и поддержание порядка на территории.

Еще одна вакансия открыта в гостинично-ресторанной сфере. Заведение приглашает уборщицу для ночных смен. Заработок составляет от 20 до 30 тысяч гривен, в зависимости от результатов работы. Опыт не обязателен, ведь новых сотрудников готовы научить. От кандидатов ожидают аккуратности, пунктуальности и ответственного отношения к своим обязанностям.

Работа для пенсионеров в Запорожской области также представлена ​​вакансией администратора-кассира в пиццерии. Будущему работнику предлагают оплату от 27750 до 33300 гривен, сменный график, корпоративные бонусы и возможность профессионального развития. Основные задачи предусматривают работу с посетителями, контроль смены, участие в инвентаризации и организацию работы заведения.

Специалисты отмечают, что работодатели все чаще рассматривают кандидатов пенсионного возраста, ценя их опыт, ответственность и готовность к стабильному сотрудничеству. Перед подачей заявки рекомендуют внимательно ознакомиться с условиями трудоустройства и требованиями претендентов.

Источник: work.ua

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может принять участие в этой программе.

Также Politeka сообщала, Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі: хто отримає ще одну виплату.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где искать достойные варианты.