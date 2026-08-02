Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаевской области также можно найти в другом районе областного центра.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаевской области остается доступным благодаря частным инициативам, которые помогают людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, найти временное убежище, пишет Politeka.net.

Один из вариантов предлагают в селе Новопетровское Новоодесского района. Для семьи, супругов или супругов готовы предоставить дом с ремонтом на период военного положения. Владелец ищет ответственных людей, которые будут ухаживать за хозяйством. Помимо проживания он обещает ежемесячную оплату за благоустройство территории и приглашает приобщиться к развитию виноградника и будущего проекта минивинодельческие.

Еще одно предложение доступно в Николаеве. Женщине, в частности, пенсионерке или работающей, готовы предоставить место в квартире без оплаты коммунальных счетов. В будущую жительницу просят помогать пожилой женщине с инвалидностью первой группы, которая передвигается с помощью ходунков. В распоряжении гостей отдельная комната и лоджия.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаевской области также можно найти в другом районе областного центра. Там предлагается однокомнатная квартира для женщины с ребенком. Апартаменты оборудованы всем необходимым для проживания: кухней, душевой кабиной, бойлером, газовым отоплением, интернетом и бытовой техникой. Основные расходы берет на себя владелец, а детали заселения стороны обсуждают индивидуально.

Перед переездом специалисты рекомендуют уточнить условия проживания, возможные сроки пребывания и другие важные нюансы. Из-за постоянного обновления объявлений отдельные варианты могут быстро стать недоступными, поэтому обращаться к владельцам советуют без промедления.

Источник: Допомагай

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