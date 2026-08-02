Работа для пенсионеров в Днепропетровской области остается доступной благодаря новым вакансиям, где работодатели готовы трудоустраивать людей постарше, предлагая конкурентную оплату, официальное оформление и разные форматы занятости, пишет Politeka.net.

Одно из самых оплачиваемых предложений открыла 56 отдельная мотопехотная бригада. Там ищут повара с зарплатой от 21 до 121 тысяч гривен. Кандидатам гарантируют социальный пакет, обучение, обеспечение необходимым снаряжением и несколько форматов прохождения службы. Подать заявку могут также ветераны, люди с инвалидностью и лица пенсионного возраста.

Еще одна вакансия доступна в Днепре на производственном предприятии, которое приглашает маляра. Размер вознаграждения составляет от 22 до 26 тысяч гривен. От соискателя ожидают опыт окрашивания металлических изделий, внимательность и ответственность. Предусмотрены полный или неполный рабочий день, стабильные выплаты и комфортные условия труда.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области также представлена ​​предложением для рабочего мебельного производства. Компания в Днепре готова обучать новичков, поэтому предыдущий опыт не обязателен. Заработок зависит от результатов и может достигать 50 тысяч гривен.

Предприятие предлагает официальное трудоустройство, поддержку коллектива, возможность профессионального развития и гибкий подход к кандидатам. Отдельно отмечается, что вакансия открыта для ветеранов, людей с инвалидностью и граждан пенсионного возраста.

Специалисты советуют внимательно ознакомляться с требованиями работодателей, условиями труда и графиком перед подачей резюме, ведь список актуальных предложений регулярно обновляется.

Источник: work.ua

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