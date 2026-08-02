Дефицит продуктов в Одесской области может возникнуть только при одном условии.

Дефицит продуктов в Одесской области пока не прогнозируется, однако засуха и аномальная жара могут существенно сократить урожай овощных культур, пишет Politeka.net.

Специалисты предупреждают, что неблагоприятные погодные условия способны сказаться на предложениях отдельных товаров и финансовом состоянии аграрных хозяйств.

Лето 2026 стало одним из самых жарких за последнее время во многих странах Европы. Высокие температуры вместе с дефицитом осадков замедляют развитие растений, особенно нуждающихся в стабильном увлажнении при формировании плодов.

Из-за нехватки воды фермеры вынуждены увеличивать расходы на полив и дополнительные агротехнические работы. В то же время, доступных ресурсов во многих регионах не хватает, а привычные системы орошения не всегда обеспечивают необходимый результат. Это повышает себестоимость производства и уменьшает прибыльность производства.

Дефицит продуктов в Одесской области может возникнуть только при существенном сокращении сбора овощей. Пока эксперты не говорят о неизбежной нехватке продовольствия, однако допускают возможный рост цен из-за меньших объемов нового урожая.

Больше всего рискуют мелкие и средние хозяйства. Уменьшение производства усложняет покрытие расходов на семена, удобрения, технику и оплату труда. При неблагоприятном развитии событий отдельные компании могут столкнуться с серьезными денежными трудностями.

Для смягчения последствий специалисты рекомендуют более широко использовать засухоустойчивые сорта, модернизировать системы капельного полива, внедрять современные агротехнологии и инструменты мониторинга погодных условий. Не менее важны остаются страхование урожая и государственные программы поддержки производителей.

По мнению экспертов, долгосрочная устойчивость аграрного сектора будет зависеть от инвестиций в водосберегающую инфраструктуру, цифровые решения и совместные действия государства, ученых и бизнеса. Это поможет минимизировать влияние климатических изменений на продовольственный рынок.

Источник: agroweek

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