Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 августа в Днепре помогает жителям строить свои планы.

Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 августа в Днепре свидетельствует, что жителей города ожидает преимущественно жаркая и сухая погода, пишет Politeka.net.

В течение семи дней дневная температура будет держаться в пределах +31...35 градусов, а существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

В понедельник, 3 августа, воздух прогреется до +32°C. Утром небо будет ясным, днем ​​появится небольшая облачность, которая исчезнет ближе к вечеру. Дождей не ожидается, ветер остается слабым.

Вторник принесет еще более жаркую погоду. Максимальная температура составит +34°C, в течение суток будет преобладать солнечная атмосфера без осадков. Подобные условия будут способствовать быстрому прогреванию воздуха с утренних часов.

В среду жара сохранится. Столбики термометров поднимутся до +34°C, небо останется безоблачным, вероятность дождя будет минимальной. Погодные условия останутся стабильными.

В четверг температура повысится до +35°C. Солнце доминирует почти весь день, ветер будет умеренным, поэтому жара усилится. Осадков синоптические модели не предполагают.

Пятница также пройдет под знаком летнего тепла. Дневной максимум составит около +34°C. Ясное небо и сухой воздух создадут комфортные условия для отдыха, хотя в послеобеденный период следует избегать длительного пребывания под открытым солнцем.

В субботу ожидается +33°C. Днем возможно увеличение облачности, однако существенные изменения погодной ситуации не прогнозируются. Вечер снова будет ясным.

Воскресенье завершит неделю температурой до +31°C. День пройдет без осадков, с солнечной погодой и умеренным ветром, что сделает завершение первой августовской недели комфортным.

Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 августа в Днепре отмечает длительное сохранение жаркой воздушной массы. Специалисты советуют в самые теплые часы суток ограничить физические нагрузки, соблюдать питьевой режим и не оставлять транспортные средства под прямыми солнечными лучами на длительное время.

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