Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области включает в себя различные виды поддержки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области остается доступной из-за государственных и волонтерских инициатив, пишет Politeka.net.

Для жителей региона, внутренне перемещенных лиц и пожилых людей собрали актуальную информацию о пунктах выдачи, горячих линиях и полезных сервисах.

Ведомости сформированы на основе официальных материалов Кировоградской областной военной администрации. Там регулярно публикуют обновления по социальной поддержке, адресам гуманитарных центров и контактам служб, работающих с гражданами.

Бесплатно получить одежду, обувь, средства личной гигиены и другие необходимые вещи можно в нескольких пунктах. Среди них – областная организация Красного Креста на улице Гоголя, 98, а также хаб поддержки переселенцев Кировоградского кооперативного профессионального колледжа имени М. П. Сая на улице Чорновола, 13.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Кировоградской области также сопровождается консультационной поддержкой. Работает горячая линия областной администрации, где можно узнать порядок выдачи необходимых вещей, а штаб по вопросам расселения предоставляет информацию о бесплатном или временном проживании.

Отдельно действуют телефонные службы по медицинским и правовым вопросам. Жители могут обратиться за консультациями по работе учреждений здравоохранения, получению юридической поддержки или другим социально важным вопросам.

Кроме этого, в области доступны официальные чат-боты, помогающие найти полезную информацию, сообщить о военных преступлениях, воспользоваться государственными сервисами или получить рекомендации для внутренне перемещенных лиц. Список контактов и адресов периодически обновляют, поэтому перед обращением следует проверять актуальность данных.

Источник: Украинский город

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