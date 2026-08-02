Появилось предупреждение о плановых графиках отключения света в Запорожье на неделю с 3 по 9 августа.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 3 по 9 августа носят плановый характер и будут действовать в сотнях домов, пишет Politeka.net.

В связи с проведением плановых и профилактических работ на электросетях вводятся графики отключения света в Запорожье на неделю с 3 по 9 августа. Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света.

По информации АТ «Запорожьеоблэнерго», 03.08.2026 будут выключать электричество из-за планового ремонта электрооборудования. Обесточение будут действовать с 09:00 до 16:00 часов на улицах:

Виктора Духовченко (Цюрупы): 66, 91

Евгена Адамцевича (Тымирязева): 274а, 277-307

Игора Сикорського: 234-272

Полтавська: 51-85, 80, 84-120

Сичовых стрильцив (Арсенальна): 51-79, 54-76

04.08.2026 также будут действовать дополнительные ограничения. Они продлятся с 09:00 до 17:00 часов на таких улицах:

Архитектурна: 70, 72

Виктора Духовченко (Цюрупи): 42-64, 67-89

Евгена Адамцевича (Тымирязева): 196-224, 243-275

Игора Сикорського: 218-232

Курортна: 48, 50-96, 98, 57-61, 63, 65-103

Мальовныча: 47-91, 52-106

Плановые работы на электросетях продлятся также 05.08.2026 года. В связи с ремонтом электрооборудования, часть потребителей временно останется без электроэнергии. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00 и коснутся домов, расположенных по следующим адресам:

Аеродромна: 27-33, 30-36

Анатолия Соловяненка (Адмирала Ушакова): 208-262

Билигорська: 4-16

Билогирська: 3-15

Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 199-221

Вуглегирська: 22-52, 25-49

Леонида Каденюка (Чкалова): 69-73

Литакова: 28-50, 29а, 33-39

Мырна: 1-15

Новоселивська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15

Перспектывна: 10, 39, 41

Польова: 35-43, 44-68, 47-65

Поштова: 109, 115, 117, 133, 133б

Прыходська (Комунаривська): 43

Промыслова: 27-39, 28-38

Реконструктывна: 28а

Святого Мыколая (Артема): 103, 105, 82-94, 91-101, 96, 98

Слобидська (Пролетарська): 29, 31-41, 42, 44, 46, 43

Снайперська: 36, 36а, 39, 40, 42, 41-61, 46-50, 48

Тепла: 30-46

Физкультурна: 27-37, 28-38

Фильтрова: 29-41, 44-58

Финансова: 116, 126-174, 145-213

Фортечна: 30-38, 40б, 40, 42 (40а, 40в, 40г? ), 45, 45 (п.1-5), 45 (п.6-8)

Червонои калыны (Красноградська): 25-51, 26-52

Шкильна: 25, 25 (п.1-5), 25 (п.6-8), 25 (п.9-12)

Ясельна: 15а, 15-21, 25-31, 20-44, 23.

06.08.2026 года из-за планового ремонта электрооборудования не будет света с 09:00 до 17:00 часов. Без света с утра до вечера придеться быть по следующим адресам:

Авиацийна — 1, 3, 5–17, 19, 20, 21–33, 22–28, 30–40

Героїв 110-ї бригади (Докучаєва) — 1–11, 2–14

Героїв 55 Бригади (Уральська) — 33–37, 39, 41, 43, 45, 45а, 76/2, 78–82

Грушева — 1, 2, 3, 4, 2006

Запоризька — 6 (п.1–4), 6 (п.5–7), 6

Зеленодольська — 1, 3–7, 9, 2–14

Кармелюка — 18а, 18–30, 19–31, 33а

Кышынивська — 1–17, 19, 2, 2–16, 18, 21, 22–30, 23–33, 32, 35

Коса — 4, 4с

Кропывницького — 1, 2–14, 7, 9, 11–15, 14–22, 19–23, 24, 25, 26, 27–31, 28–36

Культурна — 98–116, 101А, 115–121, 118–122, 121а, 123, 124, 125–137, 126, 128–132, 136–140, 137а, 139–151, 153, 155–159, 161, 163, 165

Леонида Каденюка (Чкалова) — 75, 79, 80–90, 81, 83–87, 89, 91, 92, 92а, 94–102, 104–126, 113–131, 119, 128, 130–138

Максыма Прокуратова (Хасанська) — 23–29, 24–30, 31–35, 32–36

Олександра Говорухы (Радгоспна) — 2, 3, 4–8, 5, 7, 8а, 8в, 9–15, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 16, 17, 23–31, 31а, 33, 35, 37, 37а, 39

Офицерська — 15в, 31, 33–37

Парашутна — 16–22, 19–25, 22–30, 27–45, 32–38, 40а, 42–50

Планерна — 15–21, 16–22, 24–34, 25–29

Садова — 121, 123, 158–168

Святоволодымыривська (Калинина) — 118–126, 119, 121–125, 128–142, 129, 131, 133–145

Снайперська — 52–60, 62–66, 63–71, 73–79

Стационарна (Таманська) — 19, 27–31

Степова — 83, 85–93, 95–109, 109а, 111–119, 118, 120–128, 121, 123–131, 130, 132–138, 133–147, 142–146, 148–172, 149а, 149б, 151, 174, 176–184, 188

Украинськои диаспоры (Броненосця "Потьомкин") — 4, 5, 8–16, 9–21, 20(3ф)

Чаривна — 4–14, 11, 13–23, 16, 33

Чорных Запорожцив (Ростовська) — 1–9, 2–24, 13–21, 23, 25, 26, 27–33, 28–34

Шкильна — 30, 32, 34, 36

Якымивська (Сєрова) — 1, 2, 3, 4, 5–15, 6, 10–16, 16а

Ясельна — 3, 4–14, 5, 7, 9–13, 18

Моторобудивныкив, пр. — 25–33, 31, 33, 35–45

Минометный, пров. — 2–8, 3–7, 10а, 16.

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