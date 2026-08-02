В Черниговской области рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света на неделю с 3 по 9 августа.

Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 3 по 9 августа будут действовать по разным адресам, сообщает Politeka.net.



Запланированы графики отключения света в Черниговской области на неделю с 3 по 9 августа, которые охватят только отдельные населенные пункты. Жителям рекомендуют заранее проверить актуальные расписания обесточений.

По информации АТ «Черниговоблэнерго», 03.08.2026 года будут выключать электричество с 8 до 19 часов в части Носивка. Обесточат дома по адресам:

Павла Скоропадського — 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45

04.08.2026 года 09:00–18:30 часа в селе Козелець будут продолжаться дополнительные ограничения, однако графики отключения света будут действовать только по следующим адресам:

Глыбока — 7Б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 40а, 42, 44

05.08.2026 года, плановые обесточивания запланированы у Кулыкивка. Ограничения будут действовать с 09:00 до 18:00. При выполнении работ электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей на улицах:

Артамонова — 30

Валерия Сараны — 1, 1а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11

Вокзальна — 1, 1а, 1д, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 12

Героив Чорнобыля — 1

Журавка — 1б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

Клейнера — 1, 5, 9, 11, 15

Коцюбынського — 47, 74

Марка Гузя — 1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17

Мыру — 1а, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 144, 154, 156, 158, 158а

Мыру 2-й — 6, 10

Незалежности — 1, 2, 2а, 2б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 15, 40

Нова — 17, 21, 24, 26

Партызанська — 20, 22, 22а, 23а, 24, 25, 27, 27А, 29, 31, 32, 33, 34, 35

Сичова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 18А, 20, 20б

06.08.2026, ремонтные бригады будут работать в населенном пункте Евмынка. Плановые отключения электроэнергии запланированы с 09:00 до 18:00. Временные ограничения коснутся отдельных домов на улице:

Перемогы — 18, 19, 20Б, 21, 22А, 23, 24, 25, 26А, 28, 30, 31, 34, 36, 36Б, 37, 37А, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56.



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