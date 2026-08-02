Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 3 по 9 августа вводятся по многим адресам.

Украинцам рассказали, каковы новые графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 3 по 9 августа, сообщает Politeka.net.



Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 3 по 9 августа формируются раньше времени для обеспечения стабильной работы энергосистемы и уменьшения рисков аварийных ситуаций. Они введены через плановые и профилактические работы в электросетях.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», 03.08.2026 будут выключать электричество в населенном пункте Олександривка. Обестоки вводятся с 09:00–18:00 на таких улицах:

Незалежности Украины — 124А, 134, 138, 142

Святослава Хороброго — 4, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 29, 34, 37

Мациевича — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 19

04.08.2026 с 09:00–17:00 часа будут дополнительно выключать электричество в селе Ружичеве. Свет на многие часы исчезнет по отдельным адресам:

Набережна — 1, 2, 4, 10, 11, 22

Лисова — 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 40

05.08.2026 ограничения охватят часть села Биркы. В частности, электричество исчезнет в домах, расположенных по следующим адресам:

Андрия Зиновьева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39Б, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 73, 89

Дружбы — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 20

Пидлисна — 2, 3, 3А, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 68А, 70А, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

Калыновый, пров. — 1, 2, 3, 5, 7, 11

06.08.2026 также будут проводить плановые работы. В связи с этим электричества не будет с 09:00–17:00 в населенном пункте Красносилля на следующих улицах:

Центральна — 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 49

Садова — 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А.

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