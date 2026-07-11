Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области может стать актуальным при согласовании новых расчетов для водоканала.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области пока не затронуло большинство платежей для жителей Одессы в июле 2026 года, передает Politeka.

Основные расценки остались без изменений, однако отдельные направления могут оказать существенное влияние на семейный бюджет в ближайшей перспективе.

Начисления за вывоз бытовых отходов пересматривать не планируют. Для жильцов многоквартирных домов суммы зависят от оператора: "Эко-Ренессанс" - 35,49 гривны, "ТВ-Серрус" - около 34,80, "Одескоммунтранс" - примерно 34,13, "Клиар-Сити" - почти 33,99 с одного человека ежемесячно. Владельцы частных усадеб платят больше из-за особенностей маршрута спецтехники: от 58,68 до 61,26 гривны.

Электроэнергия и дальше стоит 4,32 гривны за киловатт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной период с 23:00 до 07:00 оплачивается по ставке 2,16 грн. Такой подход позволяет сократить затраты при использовании энергоемкой техники.

Газоснабжение также остается без изменений. Для бытовых потребителей ресурс от «Нефтегаза» стоит 7,96 гривны за кубометр, тогда как доставка от «Одессагаза» составляет 1,308 гривны. Для предприятий распределение обходится гораздо дороже.

Водоснабжение вместе с водоотводом пока рассчитывается по действующему тарифу – около 35,16 гривны за кубометр. Дополнительно действует абонентская плата за обслуживание сетей в размере 94,38 грн.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области может стать актуальным в случае согласования новых расчетов для водоканала. Предлагаемый проект предусматривает увеличение общей стоимости водоснабжения и водоотведения до 93,66 гривны за кубометр по НДС. Причинами называют рост цен на горючее, электроэнергию и материалы.

Таким образом, июльские платежки для большинства одесситов не изменятся. Наибольшее внимание привлекает именно возможный пересмотр стоимости воды, который способен стать самым ощутимым изменением среди коммунальных платежей.

Источник: odesa.novyny.live

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