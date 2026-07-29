Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области уже активно обсуждается.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области продолжается, сообщает Politeka.net.

В Павлограде готовятся пересмотреть стоимость водоснабжения, водоотвода и вывоза бытовых отходов, в то время как жители Кривого Рога уже получают платежки с обновленными суммами.

Проект решения находится на рассмотрении исполнительного комитета Павлоградского городского совета . Документ предусматривает установление нового тарифа на централизованное водоснабжение в размере 84,01 гривны за кубометр, а на водоотвод – 29,46 гривны. Оба показателя уже включают налог на добавленную стоимость.

Также предлагается скорректировать оплату за услугу управления бытовыми отходами, которую предоставляет предприятие «ЭКО-КОММУНТРАНС». Если члены исполкома поддержат проект, обновленные цены начнут действовать с 1 августа 2026 года.

Перед введением новых условий коммунальное предприятие должно уведомить потребителей в установленном порядке. Начисления будут производиться только за фактически полученные услуги. Если их качество не отвечает требованиям, законодательство предусматривает проведение перерасчета.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области уже вызвало активное обсуждение жителей Кривого Рога. После изменения стоимости централизованного водоснабжения до 78,47 гривны за кубометр, отдельные потребители сообщили о существенном увеличении сумм в квитанциях.

В предприятии « Кривбассводоканал » объяснили, что часть обращений связана с возможным учетом предварительной задолженности или проведением корректировок за прошлые периоды. Поэтому гражданам рекомендуют обращаться непосредственно к поставщику, чтобы получить детальные разъяснения относительно начислений.

В то же время, законность новых расценок обжалуют в судебном порядке. После вступления в силу жители города также зарегистрировали электронную петицию с призывом пересмотреть принятое решение.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов судебного разбирательства и будущих решений органов местного самоуправления. Именно они определят, как будут в дальнейшем применять обновленные тарифы для населения.

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