Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком также коснется частного сектора.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком может быть рассмотрено после завершения общественного обсуждения, пишет Politeka.net.

Речь идет о возможном изменении стоимости услуги по вывозу бытовых отходов, которую в дальнейшем должен утвердить исполнительный комитет городского совета .

Инициатором пересмотра выступило ООО ЭКОСТАЙЛ. Предприятие предоставило обновленные экономические расчеты, объяснив обращение существенным увеличением производственных издержек, прежде всего из-за подорожания дизельного горючего.

В компании отмечают, что действующий расчет не покрывает фактических расходов, связанных с предоставлением услуги. Именно поэтому был подготовлен проект с новыми показателями, обнародованным для ознакомления жителей общины.

Если документ поддержат, для жильцов многоквартирных домов ежемесячная плата будет составлять 89,45 гривны на одного человека. Это на 2,22 гривны больше нынешнего показателя.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком также коснется частного сектора. Для его жителей предлагают установить оплату на уровне 93,70 грн с человека, что на 2,31 грн превышает действующий тариф.

Представители предприятия отмечают, что пересмотр стоимости связан с подорожанием горючего и расходами на работу специализированной техники, обеспечивающей регулярный вывоз мусора.

В городском совете сообщили, что финансовое обоснование находится в открытом доступе. После завершения общественного обсуждения материалы будут переданы на рассмотрение исполнительного комитета, который примет окончательное решение.

К моменту утверждения новых расценок жители будут платить по действующим условиям. В случае одобрения изменений власть отдельно уведомит дату вступления в силу.

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