Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області може стати актуальним у разі погодження нових розрахунків для водоканалу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області поки не торкнулося більшості платежів для жителів Одеси у липні 2026 року, передає Politeka.

Основні розцінки залишилися без змін, однак окремі напрямки можуть суттєво вплинути на сімейний бюджет у найближчій перспективі.

Нарахування за вивезення побутових відходів переглядати наразі не планують. Для мешканців багатоквартирних будинків суми залежать від оператора: «Еко-Ренесанс» — 35,49 гривні, «ТВ-Серрус» — близько 34,80, «Одескомунтранс» — приблизно 34,13, «Кліар-Сіті» — майже 33,99 з однієї особи щомісяця. Власники приватних садиб сплачують більше через особливості маршруту спецтехніки: від 58,68 до 61,26 гривні.

Електроенергія й надалі коштує 4,32 гривні за кіловат-годину. Для власників двозонних лічильників нічний період із 23:00 до 07:00 оплачується за ставкою 2,16 гривні. Такий підхід дозволяє скоротити витрати під час використання енергоємної техніки.

Газопостачання також залишається без змін. Для побутових споживачів ресурс від «Нафтогазу» коштує 7,96 гривні за кубометр, тоді як доставка від «Одесагазу» становить 1,308 гривні. Для підприємств розподіл обходиться значно дорожче.

Водопостачання разом із водовідведенням поки розраховується за чинним тарифом — близько 35,16 гривні за кубометр. Додатково діє абонентська плата за обслуговування мереж у розмірі 94,38 гривні.

Водночас Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області може стати актуальним у разі погодження нових розрахунків для водоканалу. Запропонований проєкт передбачає збільшення загальної вартості водопостачання та водовідведення до 93,66 гривні за кубометр із ПДВ. Причинами називають зростання цін на пальне, електроенергію й матеріали.

Таким чином, липневі платіжки для більшості одеситів суттєво не зміняться. Найбільшу увагу жителів привертає саме можливий перегляд вартості води, який здатен стати найвідчутнішою зміною серед комунальних платежів.

Джерело: odesa.novyny.live

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