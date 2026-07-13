Графики отключения света в Черниговской области 14 июля продлятся много часов подряд.

Графики отключения света в Черниговской области на 14 июля продлятся из-за плановых и профилактических работ, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области 14 июля продлятся из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи. Специалисты будут выполнять ремонт электросетей, чтобы повысить надежность электроснабжения.

В связи с выполнением работ без электроснабжения временно останутся жители нескольких населенных пунктов. В селе Жуковщына отключения с 09:00 по 19:00 коснутся домов на таких улицах:

Лисова — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 30

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39

Центральна — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 33Б, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Кроме этого, ремонтные бригады будут работать в селе Крени с 09:00 по 19:00, где временно выключат электроснабжение на улице:

Ивана Франка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51



Частичные отключения также запланированы в городе Остер с 09:00 до 19:00. Временные ограничения будут действовать по отдельным адресам:

Незалежности — 31

Татаривська — 52, 52А

Также плановые графики отключения света будут введены в селе Кошаны. С 09:00 до 19:00 электроэнергия будет отсутствовать по отдельным адресам на улицах:

Козацька — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

Леси Украинкы — 1, 2, 3, 4, 6, 6А, 7, 8А, 8Б, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47

Мыру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 10, 11, 13, 14, 15А, 15Б, 17А

Польова — 1, 2, 3, 4, 11

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Франка — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32А, 33, 34, 35, 36, 38, 40

Центральна — 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59

Червонопартызанська — 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Шкильна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11А

Квитневый (пров.) — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Лисовый (пров.) — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Шкильный (пров.) — 16, 18.

Источник: Остерська громада

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