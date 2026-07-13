Графіки відключення світла у Чернігівській області 14 липня триватимуть багато годин поспіль.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 14 липня будуть тривати через планові та профілактичні роботи, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області 14 липня триватимуть через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі. Фахівці виконуватимуть ремонт електромереж, щоб підвищити надійність електропостачання.

У зв'язку з виконанням робіт без електропостачання тимчасово залишаться жителі кількох населених пунктів. У селі Жуківщина відключення з 09:00 по 19:00 годину торкнуться будинків на таких вулицях:

Лісова — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 30

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39

Центральна — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 33Б, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Окрім цього, ремонтні бригади працюватимуть у селі Крені з 09:00 по 19:00 годину, де тимчасово вимкнуть електропостачання на вулиці:

Івана Франка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Часткові відключення також заплановані в місті Остер з 09:00 по 19:00 годину. Тимчасові обмеження діятимуть за окремими адресами:

Незалежності — 31

Татарівська — 52, 52А

Також планові графіки відключення світла запровадять у селі Кошани. Із 09:00 до 19:00 електроенергія буде відсутня за окремими адресами на вулицях:

Козацька — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

Лесі Українки — 1, 2, 3, 4, 6, 6А, 7, 8А, 8Б, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47

Миру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 10, 11, 13, 14, 15А, 15Б, 17А

Польова — 1, 2, 3, 4, 11

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Франка — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32А, 33, 34, 35, 36, 38, 40

Центральна — 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59

Червонопартизанська — 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Шкільна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11А

Квітневий (пров.) — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Лісовий (пров.) — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Шкільний (пров.) — 16, 18.

Джерело: Остерська громада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога в 1500 гривень: кому з пенсіонерів у Чернігівській області подвоять виплати.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Чернігівській області: найближчим часом ціни можуть стати іншими.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: скільки можна отримати в такому випадку.