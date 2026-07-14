Жителей Харьковской области предупредили о длительных плановых графиках отключения света, запланированных на 15 июля, сообщает Politeka.net.
Графики отключения света в Харьковской области на 15 июля вводятся из-за работ энергетиков на объектах электросетей, необходимых для поддержания их надежной работы. Во время технического обслуживания часть потребителей временно останется без электроснабжения.
Дополнительные графики отключения света будут действовать в населенном пункте села Покотыливка. Свет будут выключать с 09:00–17:00 по следующим адресам:
- в-д Сковороды — 3, 4, 5
- в-д Успенськый — 2 (кв. 1–8), 3 (кв. 1), 3/2, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, кв. 2 ДАЧА), 6 (кв. 1, кв. 2), 7 (кв. 1, кв. 2), 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 9/2, 10 (кв. 1–4), 11 (кв. 1–2), 13, 25
- Пидгирна — 1/6, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 14, 16
- Садова — 1, 1/12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25
- Сковороды — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 10, 11, 12, 13А, 14 (кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 6-1), 14А, 14А (кв. 2), 15, 15А, 16, 16А, 16А (кв. 3), 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33/2, 37, 39/1, 41/2, 47, 49, 51
- Успенська — 9, 10, 13, 57
- Харкивська — 1, 3, 5, 7/8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 17, 21А, 28, 28А, 30, 30/1, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42
- Шевченка — 38/1
- пров. Сковороды — 2А, 8, 10, 12А, 13, 14, 31/1, 33/2, 35, 37, 43, 43/2, 45.
Так, 15 июля с 09:00 до 17:00 свет будет отсутствовать в селе Санжары. Отключения электроэнергии коснутся следующих улиц:
- Павла Барчана 20, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 48
- пров. Павла Барчана 1, 2, 4, 9, 22, 24
С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, энергетики будут проводить профилактические работы в городе Люботын. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии: 15.07.2026 года с 09:00 до 17:00 по адресам :
- Партызанська 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47А
- Левка Мациевыча 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45А, 9/47
- Водянська 1/58, 2/56, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
- Пидгирна 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 60, 62
- Леся Курбаса 10, 16
- Медова 17/92.
Источник: Люботинская городская территориальная община.
Источник: Высочанский поселковый совет
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