Украинцев предупредили, какие будут дополнительные графики отключения света в Харьковской области на 15 июля.

Жителей Харьковской области предупредили о длительных плановых графиках отключения света, запланированных на 15 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Харьковской области на 15 июля вводятся из-за работ энергетиков на объектах электросетей, необходимых для поддержания их надежной работы. Во время технического обслуживания часть потребителей временно останется без электроснабжения.

Дополнительные графики отключения света будут действовать в населенном пункте села Покотыливка. Свет будут выключать с 09:00–17:00 по следующим адресам:

в-д Сковороды — 3, 4, 5

в-д Успенськый — 2 (кв. 1–8), 3 (кв. 1), 3/2, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, кв. 2 ДАЧА), 6 (кв. 1, кв. 2), 7 (кв. 1, кв. 2), 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 9/2, 10 (кв. 1–4), 11 (кв. 1–2), 13, 25

Пидгирна — 1/6, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 14, 16

Садова — 1, 1/12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25

Сковороды — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 10, 11, 12, 13А, 14 (кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 6-1), 14А, 14А (кв. 2), 15, 15А, 16, 16А, 16А (кв. 3), 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33/2, 37, 39/1, 41/2, 47, 49, 51

Успенська — 9, 10, 13, 57

Харкивська — 1, 3, 5, 7/8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 17, 21А, 28, 28А, 30, 30/1, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42

Шевченка — 38/1

пров. Сковороды — 2А, 8, 10, 12А, 13, 14, 31/1, 33/2, 35, 37, 43, 43/2, 45.

Так, 15 июля с 09:00 до 17:00 свет будет отсутствовать в селе Санжары. Отключения электроэнергии коснутся следующих улиц:

Павла Барчана 20, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 48

пров. Павла Барчана 1, 2, 4, 9, 22, 24

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, энергетики будут проводить профилактические работы в городе Люботын. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии: 15.07.2026 года с 09:00 до 17:00 по адресам :



Партызанська 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47А

Левка Мациевыча 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45А, 9/47

Водянська 1/58, 2/56, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Пидгирна 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 60, 62

Леся Курбаса 10, 16

Медова 17/92.

Источник: Люботинская городская территориальная община.

Источник: Высочанский поселковый совет

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