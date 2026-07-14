Українців попередили, якими будуть додаткові графіки відключення світла в Харківській області на 15 липня.

Жителів Харківської області попередили про тривалі планові графіки відключення світла, які заплановані на 15 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла в Харківській області на 15 липня вводять через роботи енергетиків на об'єктах електромереж, необхідних для підтримання їхньої надійної роботи. Під час виконання технічного обслуговування частина споживачів тимчасово залишиться без електропостачання.

Додаткові графіки відключення світла діятимуть у населеному пункті Покотилівка. Світло вимикатимуть з 09:00–17:00 години за такими адресами:

в-д Сковороди — 3, 4, 5

в-д Успенський — 2 (кв. 1–8), 3 (кв. 1), 3/2, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, кв. 2 ДАЧА), 6 (кв. 1, кв. 2), 7 (кв. 1, кв. 2), 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 9/2, 10 (кв. 1–4), 11 (кв. 1–2), 13, 25

Підгірна — 1/6, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 14, 16

Садова — 1, 1/12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25

Сковороди — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 10, 11, 12, 13А, 14 (кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 6-1), 14А, 14А (кв. 2), 15, 15А, 16, 16А, 16А (кв. 3), 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33/2, 37, 39/1, 41/2, 47, 49, 51

Успенська — 9, 10, 13, 57

Харківська — 1, 3, 5, 7/8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 17, 21А, 28, 28А, 30, 30/1, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42

Шевченка — 38/1

пров. Сковороди — 2А, 8, 10, 12А, 13, 14, 31/1, 33/2, 35, 37, 43, 43/2, 45.

Так, 15 липня з 09:00 до 17:00 світло буде відсутнє у селі Санжари. Відключення електроенергії торкнуться наступних вулиць:

Павла Барчана 20, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 48

пров. Павла Барчана 1, 2, 4, 9, 22, 24

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, енергетики будуть проводити профілактичні роботи в межах міста Люботин. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії: 15.07.2026 року з 09:00 до 17:00 години за адресами:



Партизанська 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47А

Левка Мацієвича 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45А, 9/47

Водянська 1/58, 2/56, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Підгірна 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 60, 62

Леся Курбаса 10, 16

Медова 17/92.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада.

Джерело: Височанська селищна рада

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