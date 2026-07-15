Украинские пенсионеры могут рассчитывать на доплаты в Одесской области, однако они предоставляются при соблюдении важных условий, пишет Politeka.net.

Возрастные надбавки назначаются гражданам, если общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен.

В ПФУ объясняют, что компенсационная доплата для пенсионеров в Одесской области устанавливается со дня, когда украинцу исполняется 70, 75 или 80 лет. При этом право на ее получение не зависит от вида назначенной пенсии, закона, по которому она была оформлена, продолжительности страхового стажа или того, продолжает ли человек работать.

Обращаться с заявлением для оформления такой надбавки не нужно. Выплату назначают автоматически на основании имеющейся в Пенсионном фонде информации. Если же по достижении соответствующего возраста доплата не была начислена, украинцу рекомендуют обратиться в территориальный орган ПФУ для уточнения причин.

В приложении "Дия" также напоминают, что дополнительные средства начисляются именно со дня рождения, когда человек достигает определенного возраста. Поэтому за первый месяц выплата осуществляется не в полном размере, а пропорционально количеству дней после дня рождения.

Помимо возрастных надбавок законодательством предусмотрены и другие виды доплат для пенсионеров в Одесской области. Так, украинцы в возрасте от 80 лет, проживающие сами и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут получать ежемесячную надбавку в размере 944 гривны. Для этого необходимо документально подтвердить право на такую ​​выплату.

Дополнительные средства предусмотрены также для работающих пенсионеров. За каждый полный год работы после ухода на пенсию им производится перерасчет, который может увеличить размер пенсии.

Отдельную ежемесячную доплату могут получать и пенсионеры, на содержании которых находятся несовершеннолетние дети. В таком случае государство выплачивает по 150 гривен на каждого ребенка.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одессе: где перевозчики успели значительно поднять стоимость.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто имеет право воспользоваться государственной программой помощи.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий с 1 июля в Одесской области: на что можно рассчитывать.