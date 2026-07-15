Українські пенсіонери можуть розраховувати на доплати у Одеській області, проте вони надаються при дотриманні важливих умов, пише Politeka.net.

Вікові надбавки призначаються громадянам, якщо загальний розмір їхньої пенсії не перевищує 10 340 гривень.

У ПФУ пояснюють, що компенсаційна доплата для пенсіонерів в Одеській області встановлюється з дня, коли пенсіонеру виповнюється 70, 75 або 80 років. При цьому право на її отримання не залежить від виду призначеної пенсії, закону, за яким вона була оформлена, тривалості страхового стажу чи того, чи продовжує людина працювати.

Звертатися із заявою для оформлення такої надбавки не потрібно. Виплату призначають автоматично на підставі інформації, що є у Пенсійному фонді. Якщо ж після досягнення відповідного віку доплата не була нарахована, пенсіонеру рекомендують звернутися до територіального органу ПФУ для уточнення причин.

У застосунку «Дія» також нагадують, що додаткові кошти нараховуються саме з дня народження, коли людина досягає визначеного віку. Через це за перший місяць виплата здійснюється не в повному розмірі, а пропорційно кількості днів після дня народження.

Крім вікових надбавок, законодавством передбачені й інші види доплат для пенсіонерів в Одеській області. Так, пенсіонери віком від 80 років, які проживають самі та потребують постійного стороннього догляду, можуть отримувати щомісячну надбавку у розмірі 944 гривні. Для цього необхідно документально підтвердити право на таку виплату.

Додаткові кошти також передбачені для працюючих пенсіонерів. За кожен повний рік роботи після виходу на пенсію їм проводиться перерахунок, який може збільшити розмір пенсії.

Окрему щомісячну доплату можуть отримувати й пенсіонери, на утриманні яких перебувають неповнолітні діти. У такому разі держава виплачує по 150 гривень на кожну дитину.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одесі: де перевізники встигли значно підняти вартість.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто має право скористатися державною програмою допомоги.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій з 1 липня в Одеській області: на що можна розраховувати.