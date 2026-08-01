После модернизации сети «Киевстар» в Винницкой области многое будет существенно изменено, поэтому жителям нужно быть готовыми.

Компания Киевстар объявила об очередном этапе модернизации сети в Винницкой области, сообщает Politeka.net.

Начиная с 4 августа 2026 года, в отдельных городах и районах региона технологию 3G постепенно выведут из эксплуатации, а уволенный частотный ресурс используют для дальнейшего развития сети 4G.

Информацию об этом обнародовала сама компания.

Изменения коснутся Козятина, а также Гайсинского, Жмеринского, Тульчинского и Хмельницкого районов. В компании отмечают, что модернизация позволит повысить скорость мобильного Интернета, улучшить стабильность соединения и увеличить пропускную способность сети.

Оператор объясняет, что отказ от технологии 3G является частью глобального перехода на современные стандарты мобильной связи. Подобный подход уже используют ведущие телекоммуникационные компании в мире, постепенно направляя ресурсы на развитие сетей четвертого поколения.

Модернизация сети «Киевстар» в Винницкой области также означает, что абонентам следует проверить, поддерживает ли их мобильный телефон работу в сети 4G. Если SIM-карта не совместима с новым стандартом, ее можно бесплатно заменить USIM в фирменном магазине оператора. При этом номер телефона, тарифный план и все подключенные услуги останутся без изменений.

Абонентам также рекомендуют включить автоматический выбор сети и активировать технологию VoLTE, если смартфон поддерживает эту функцию. Это обеспечит более качественные голосовые звонки после завершения модернизации.

В компании отмечают, что обновление будет происходить поэтапно. После завершения работ пользователи получат более быстрый мобильный интернет, более стабильное соединение и более комфортное использование цифровых сервисов.

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