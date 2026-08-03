Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света, которые запланировали энергетики в Запорожье на 4 и 5 августа, пишет Politeka.net.
В Запорожье продолжатся плановые работы по модернизации и техническому обслуживанию электросетей. Эти меры направлены на повышение надежности электроснабжения, улучшение работы энергооборудования и снижение риска аварийных обесточений в будущем.
В «Запорожьеоблэнерго» сообщили, 4 августа один из этапов плановых отключений продлится с 09:00 до 17:00 часов. На время проведения ремонтных работ без электроэнергии временно останутся дома, расположенные по следующим адресам:
- Володымыра Грыщенка (Волгоградська): 27, 29, 31, 9
- Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 223-249, 228-246
- Гоголя: 118
- Гуляйпильська (Брянська): 2А, 6
- Зализнычна: 1б, 3, 4(4эт)
- Запоризька: 6 (п.1-4), 6 (п.5-7), 6
- Исторычна: 18, 18А, 18Б
- Любысткова (Ударна): 10, 10а, 12-36, 42/1, 44-62, 13-61, 63, 69, 71, 71а, 74, 76, 75, 77, 79, 78-108
- Мыколы Ласточкина (Чапаева): 129, 131, 133, 204а, 204б, 204-224
- Насосна: 39-61
- Оптымистычна: 16
- Павлокичкаська: 13
- Университетська (Жуковського): 78 (4 пов), 80,82 (4 пов)
- Фильтрова: 34-42
- Харкивська: 3, 5, 4-28, 5а, 7-15, 19-29
- Шкильна: 30, 32, 34, 36
- пров. Мостовый: 9-25
- пров. Плавневый: 3, 3а
- пров. Сумижный: 2-20
5 августа запланирован новый этап ремонтных работ, который будет проходить с 09:00 до 17:00 часов. В этот период также будет временно прекращено электроснабжение для жителей ряда домов по указанным адресам:
- Автоклубна (Выборзька): 16, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 29А, 31, 33, 56
- Аеродромна: 27-33, 30-36
- Анатолия Соловяненка (Адмирала Ушакова): 208-262
- Билигорська: 4-16
- Билогирська: 3-15
- Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 199-221
- Вуглегирська: 22-52, 25-49
- Гостынна: 10, 6, 8
- Запоризька: 6 (п.1-4), 6 (п.5-7), 6
- Леонида Каденюка (Чкалова): 69-73
- Ливобережна (Енисейська): 1, 2, 3, 4, 6А
- Литакова: 28-50, 29а, 33-39
- Марыны Дацило (Павленка): 8
- Мырна: 1-15
- Новоселивська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15
- Перспектывна: 10, 39, 41
- Польова: 35-43, 44-68, 47-65
- Поштова: 109, 115, 117, 133, 133б
- Прыходська (Комунаривська): 43
- Промыслова: 27-39, 28-38
- Реконструктывна: 28а
- Святого Мыколая (Артема): 103, 105, 82-94, 91-101, 96, 98
- Слобидська (Пролетарська): 29, 31-41, 42, 44, 46, 43
- Снайперська: 36, 36а, 39, 40, 42, 41-61, 46-50, 48
- Тепла: 30-46
- Физкультурна: 27-37, 28-38
- Фильтрова: 29-41, 44-58
- Финансова: 116, 126-174, 145-213
- Фортечна: 30-38, 40б, 40, 42 (40а, 40в, 40г? ), 45, 45 (п.1-5), 45 (п.6-8)
- Червонои калыны (Красноградська): 25-51, 26-52
- Шкильна: 25, 25 (п.1-5), 25 (п.6-8), 25 (п.9-12), 30, 32, 34, 36
- Ясельна: 15а, 15-21, 25-31, 20-44, 23
- пров. Турыстськый: 5.
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