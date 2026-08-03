Графики отключения света в Запорожье на 4 и 5 августа продлятся через профилактические и ремонтные работы.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света, которые запланировали энергетики в Запорожье на 4 и 5 августа, пишет Politeka.net.

В Запорожье продолжатся плановые работы по модернизации и техническому обслуживанию электросетей. Эти меры направлены на повышение надежности электроснабжения, улучшение работы энергооборудования и снижение риска аварийных обесточений в будущем.

В «Запорожьеоблэнерго» сообщили, 4 августа один из этапов плановых отключений продлится с 09:00 до 17:00 часов. На время проведения ремонтных работ без электроэнергии временно останутся дома, расположенные по следующим адресам:

Володымыра Грыщенка (Волгоградська): 27, 29, 31, 9

Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 223-249, 228-246

Гоголя: 118

Гуляйпильська (Брянська): 2А, 6

Зализнычна: 1б, 3, 4(4эт)

Запоризька: 6 (п.1-4), 6 (п.5-7), 6

Исторычна: 18, 18А, 18Б

Любысткова (Ударна): 10, 10а, 12-36, 42/1, 44-62, 13-61, 63, 69, 71, 71а, 74, 76, 75, 77, 79, 78-108

Мыколы Ласточкина (Чапаева): 129, 131, 133, 204а, 204б, 204-224

Насосна: 39-61

Оптымистычна: 16

Павлокичкаська: 13

Университетська (Жуковського): 78 (4 пов), 80,82 (4 пов)

Фильтрова: 34-42

Харкивська: 3, 5, 4-28, 5а, 7-15, 19-29

Шкильна: 30, 32, 34, 36

пров. Мостовый: 9-25

пров. Плавневый: 3, 3а

пров. Сумижный: 2-20

5 августа запланирован новый этап ремонтных работ, который будет проходить с 09:00 до 17:00 часов. В этот период также будет временно прекращено электроснабжение для жителей ряда домов по указанным адресам:

Автоклубна (Выборзька): 16, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 29А, 31, 33, 56

Аеродромна: 27-33, 30-36

Анатолия Соловяненка (Адмирала Ушакова): 208-262

Билигорська: 4-16

Билогирська: 3-15

Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 199-221

Вуглегирська: 22-52, 25-49

Гостынна: 10, 6, 8

Запоризька: 6 (п.1-4), 6 (п.5-7), 6

Леонида Каденюка (Чкалова): 69-73

Ливобережна (Енисейська): 1, 2, 3, 4, 6А

Литакова: 28-50, 29а, 33-39

Марыны Дацило (Павленка): 8

Мырна: 1-15

Новоселивська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15

Перспектывна: 10, 39, 41

Польова: 35-43, 44-68, 47-65

Поштова: 109, 115, 117, 133, 133б

Прыходська (Комунаривська): 43

Промыслова: 27-39, 28-38

Реконструктывна: 28а

Святого Мыколая (Артема): 103, 105, 82-94, 91-101, 96, 98

Слобидська (Пролетарська): 29, 31-41, 42, 44, 46, 43

Снайперська: 36, 36а, 39, 40, 42, 41-61, 46-50, 48

Тепла: 30-46

Физкультурна: 27-37, 28-38

Фильтрова: 29-41, 44-58

Финансова: 116, 126-174, 145-213

Фортечна: 30-38, 40б, 40, 42 (40а, 40в, 40г? ), 45, 45 (п.1-5), 45 (п.6-8)

Червонои калыны (Красноградська): 25-51, 26-52

Шкильна: 25, 25 (п.1-5), 25 (п.6-8), 25 (п.9-12), 30, 32, 34, 36

Ясельна: 15а, 15-21, 25-31, 20-44, 23

пров. Турыстськый: 5.

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