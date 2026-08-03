Стало известно, что входит в гуманитарные наборы в рамках выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают выдавать в рамках городской программы социальной поддержки, действующей для граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.net.

Инициативу реализуют в соответствии с решением исполнительного комитета Днепровского городского совета, а его координацию осуществляет Департамент социальной политики. Программа была введена в конце 2023 года для поддержки наиболее уязвимых категорий населения.

Получить помощь могут внутренне перемещенные лица, пожилые люди, лица с инвалидностью, матери, воспитывающие несовершеннолетних детей, а также семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Воспользоваться программой могут и жители приютов и компактных мест проживания.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре включают набор товаров длительного хранения. В него входят мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, лапша быстрого приготовления, чай, кофе, мед, джем, сахар и печенье.

Такие продуктовые наборы помогают обеспечить базовые потребности людей, которые испытывают сложный жизненный период или недавно были вынуждены сменить место жительства. Благодаря длительному сроку хранения продукцию можно использовать без особых условий.

Для оформления помощи необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту фактического проживания или регистрации. Вместе с заявлением следует подать документы, подтверждающие право на участие в программе.

В городской администрации отмечают, что информацию об изменениях условий оказания помощи, порядке оформления и перечне категорий получателей будут регулярно обновлять на официальных информационных ресурсах. Жителям рекомендуют следить за актуальными сообщениями, чтобы не пропустить важные обновления.

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