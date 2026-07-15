Украинцев предупредили о плановых, однако длительные графики отключения света в Черниговской области на 16 июля, сообщает издание Politeka.net.
Графики отключения света в Черниговской области на 16 июля продлятся из-за профилактических работ. Они проводятся для поддержания стабильной работы электросетей, повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций.
По информации АТ «Чернігівобленерго», с 9 до 19 часов будут продолжаться плановые работы в Кулыкивка, однако свет исчезнет только по адресам:
- Вячеслава Чорновола — 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 27б, 33а
- Лугова — 9, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 12В
- Мыру — 7Б, 7в, 9, 9а, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 44, 45А, 46, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 72а
- Мыхайла Грушевського — 16, 16А
- Перемогы — 3
- Робоча — 1, 2
С 08:45-20:45 в городе Мена не будет электричества. Ограничения вводятся на следующих улицах:
- 3-й Вокзальный — 14
- Абрыкосова — 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 25, 27
- Бузкова — 1, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30
- Виталия Горбача — 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Г, 18, 20, 20а
- Вокзальна — 5, 5а, 60А/кв. 2
- Вячеслава Чорновола — 2, 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3Г
- Героив АТО — 4, 4А, 4Б, 4/17, 4/31, 4/54, 6, 8, 8А, 9, 10, 14, 100
- Героив Украины — 1, 2, 4, 5, 5а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- Гетьмана Мазепы — 1, 1а, 2, 2Б, 3, 4, 6а, 6б, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37а, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 62, 64, 66
С 8 до 19 часов будут выключать электричество в населенном пункте Носивка. Обесточение охватят только часть города. В частности, электричество исчезнет на улицах:
- 1-й Зеленый — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- 2-й Зеленый — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1а, 5А
- Авиации — 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24
- Автоколонна — 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 46, 50, 15А, 1А/1, 297, 297/1, 297/2
- Антона Красевыча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47
- Баштова — 16, 17, 19, 21, 25
- Баштовый — 7, 7а
- Б. Хмельныцького — 34, 36, 38, 40, 40а, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 73а, 75, 77
- Виктора Назарчука — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12а, 12В, 12Є, 12к, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 44
- Вокзальна — 1, 2, 4, 6, 6а, 6/1, 8, 10, 10б, 10в, 12, 25, 81, 171, 284В
- Героив Чернигова — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9б, 9в, 9г, 9д, 9ж, 9з, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25
- Гетьмана Полуботка — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23
- Голубенька — 23, 35, 37, 43, 45
- Гребинкы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14
- Дружбы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
- Заводська — 1, 1Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 2г, 2К
- Задорожна — 1, 1а, 1б, 2, 3, 5
- Зализнычна — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12
- Зелена — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98
- Ивана Чырка — 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35а, 36, 37, 39, 43, 47
- Кармелюка — 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33
- Квитнева — 51
- Кыивська — 3, 5, 7, 7а, 9А, 11а, 13, 15, 17, 23, 37, 39, 41
- Кикоша — 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20
- Космичный — 2
- Коцюбынського — 1, 1/1, 3Д, 3м, 3о, 3/1, 4, 4/1
- Кушнирова — 10, 35, 35а, 35б, 37, 38а, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 98, 100
- Леси Украинкы — 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
- Лизы Матийко — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
- Малоносивська — 1, 1Б, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 11, 11В, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 20, 21, 25А
- Мыхайла Заболотного — 1, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9
- Нижынська — 4
- Нижынськый шлях — 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 40
- Олександра Найдьона — 44, 46, 48, 48а, 50, 52
- Олексия Довбуша — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29
- Павла Скоропадського — 1, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45
- Павла Тычыны — 1, 2, 3, 4, 5а, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29А, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44
- Перемогы — 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 33А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90
- Пилипа Орлика — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25
- Пивденна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 65
- Покровська — 33, 35, 43, 46, 49, 56, 58
- Прывитна — 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
- Произджый — 2, 2а, 4, 10
- Произжа — 1, 1а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 28, 28а
- Пушкивська — 1, 2, 6, 7, 8, 14
- Розумовського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
- Садова — 39
- Самокыша — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 18, 19
- Свитанковый — 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 27
- Сергия Кыяныци — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36
- Сергия Шышка — 42, 45а, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65
- Соборности — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48
- Соловина — 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
- Спасо-Преображенська — 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 56а, 58
- Стадионна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
- Степанивська — 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- Троицька — 5, 26, 26а, 26Б
- Трудова — 17, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32
- Украинська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
- Феодосия Супруна — 1, 3, 5, 7, 9а, 11, 15, 17, 19А, 23, 27, 29, 31
- Центральна — 13, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 47б
- Цукрозаводська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 11/1
- Чернигивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 33
- Ювилейна — 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 64.
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