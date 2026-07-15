Графіки відключення світла у Чернігівській області на 16 липня триватимуть за окремими адресами.

Українців попередили пропланові, проте тривалі графіки відключення світла у Чернігівській області на 16 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 16 липня триватимуть через профілактичні роботи. Вони проводяться для підтримання стабільної роботи електромереж, підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», з 9 до 19 години триватимуть планові роботи в Куликівка, проте світло зникне лише за адресами:

В'ячеслава Чорновола — 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 27б, 33а

Лугова — 9, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 12В

Миру — 7Б, 7в, 9, 9а, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 44, 45А, 46, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 72а

Михайла Грушевського — 16, 16А

Перемоги — 3

Робоча — 1, 2

З 08:45–20:45 у місті Мена не буде електрики. Обмеження вводяться на таких вулицях:

3-й Вокзальний — 14

Абрикосова — 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 25, 27

Бузкова — 1, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30

Віталія Горбача — 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16Г, 18, 20, 20а

Вокзальна — 5, 5а, 60А/кв. 2

В'ячеслава Чорновола — 2, 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3Г

Героїв АТО — 4, 4А, 4Б, 4/17, 4/31, 4/54, 6, 8, 8А, 9, 10, 14, 100

Героїв України — 1, 2, 4, 5, 5а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Гетьмана Мазепи — 1, 1а, 2, 2Б, 3, 4, 6а, 6б, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37а, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 62, 64, 66

З 8 до 19 години будуть вимикати електрику в населеному пункті Носівка. Знеструмлення охоплять лише частину міста. Зокрема електрика зникне на вулицях:

1-й Зелений — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14

2-й Зелений — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1а, 5А

Авіації — 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24

Автоколонна — 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 46, 50, 15А, 1А/1, 297, 297/1, 297/2

Антона Красевича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47

Баштова — 16, 17, 19, 21, 25

Баштовий — 7, 7а

Б. Хмельницького — 34, 36, 38, 40, 40а, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 73а, 75, 77

Віктора Назарчука — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12а, 12В, 12Є, 12к, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 44

Вокзальна — 1, 2, 4, 6, 6а, 6/1, 8, 10, 10б, 10в, 12, 25, 81, 171, 284В

Героїв Чернігова — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9б, 9в, 9г, 9д, 9ж, 9з, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25

Гетьмана Полуботка — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23

Голубенька — 23, 35, 37, 43, 45

Гребінки — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14

Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Заводська — 1, 1Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 2г, 2К

Задорожна — 1, 1а, 1б, 2, 3, 5

Залізнична — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12

Зелена — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98

Івана Чирка — 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35а, 36, 37, 39, 43, 47

Кармелюка — 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33

Квітнева — 51

Київська — 3, 5, 7, 7а, 9А, 11а, 13, 15, 17, 23, 37, 39, 41

Кікоша — 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20

Космічний — 2

Коцюбинського — 1, 1/1, 3Д, 3м, 3о, 3/1, 4, 4/1

Кушнірова — 10, 35, 35а, 35б, 37, 38а, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 98, 100

Лесі Українки — 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Лізи Матійко — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Малоносівська — 1, 1Б, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 11, 11В, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 20, 21, 25А

Михайла Заболотного — 1, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9

Ніжинська — 4

Ніжинський шлях — 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 40

Олександра Найдьона — 44, 46, 48, 48а, 50, 52

Олексія Довбуша — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29

Павла Скоропадського — 1, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45

Павла Тичини — 1, 2, 3, 4, 5а, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29А, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44

Перемоги — 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 33А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90

Пилипа Орлика — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25

Південна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 65

Покровська — 33, 35, 43, 46, 49, 56, 58

Привітна — 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

Проїзджий — 2, 2а, 4, 10

Проїзжа — 1, 1а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 28, 28а

Пушківська — 1, 2, 6, 7, 8, 14

Розумовського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Садова — 39

Самокиша — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 18, 19

Світанковий — 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 27

Сергія Кияниці — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36

Сергія Шишка — 42, 45а, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65

Соборності — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48

Солов'їна — 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

Спасо-Преображенська — 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 56а, 58

Стадіонна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Степанівська — 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Троїцька — 5, 26, 26а, 26Б

Трудова — 17, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32

Українська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17

Феодосія Супруна — 1, 3, 5, 7, 9а, 11, 15, 17, 19А, 23, 27, 29, 31

Центральна — 13, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 47б

Цукрозаводська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 11/1

Чернігівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 33

Ювілейна — 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 64.

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