Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляют после регистрации и подтверждения соответствующего статуса.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области остаются одним из ключевых направлений гуманитарной поддержки для нуждающихся. Об этом сообщает Politeka.

Выдачу продуктовых наборов и готовых блюд обеспечивают благотворительные фонды, продовольственные банки и социальные инициативы. Программы охватывают разные категории населения, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

В зависимости от потребностей получателям передают свертки весом до 30 килограммов или организуют горячее питание. Такой формат позволяет более эффективно поддерживать как отдельных людей, так и семьи.

В Украине продолжает расширяться сеть продовольственных банков. Она работает по принципу сбора излишков продовольствия от производителей и торговых сетей с последующей передачей тем, кто больше всего в этом нуждается.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляют после регистрации и подтверждения соответствующего статуса. Представители социальной сферы отмечают, что часть граждан до сих пор не пользуется этой возможностью из-за недостаточной осведомленности.

Наполнение наборов зависит от имеющихся поставок. Чаще всего в них входят крупы, макаронные изделия, мука, растительное масло, сахар, соль, консервы, а иногда также средства личной гигиены и другие товары длительного хранения.

Для формирования помощи используют качественные пищевые продукты, которые не были реализованы из-за избыточных запасов, незначительных повреждений упаковки или завершения продажи. Перед передачей каждую партию проверяют на соответствие требованиям безопасности.

Волонтеры отмечают, что продукцию с просроченным сроком годности не распределяют. Контроль качества осуществляют на всех этапах подготовки.

Координацию этого направления обеспечивают Украинская федерация банков продовольствия, FoodBank Ukraine и Тарелка. Они поддерживают переселенцев, людей с инвалидностью, многодетные семьи и другие социально уязвимые категории.

Специалисты отмечают, что развитие гуманитарных инициатив помогает обеспечивать основные потребности тысяч граждан и укрепляет систему социальной поддержки на уровне общин.

Источник: 24 канал

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